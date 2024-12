Bản tin Hình sự: Bé gái đang chơi trốn tìm bị gã đàn ông xâm hại

TPO - TIN NÓNG ngày 30/12: Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng đại gia Nguyễn Cao Trí chuẩn bị hầu tòa; Kẻ trộm cầm dao đột nhập tiệm làm tóc ở Bình Dương; Công an điều tra vụ hai người nước ngoài tử vong trong căn biệt thự...

Dự kiến, ngày 16/1/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan vụ "bẻ lái" kết luận của thanh tra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Trong vụ án, bị cáo Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" còn bị cáo Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) bị truy tố về tội "Đưa hối lộ". Cá nhân cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng được Nguyễn Cao Trí "cảm ơn" số tiền 200 triệu đồng.

Tiệm làm tóc trên đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An, TP Dĩ An) bị một thanh niên đột nhập. Đối tượng đeo khẩu trang bịt kín khuôn mặt, trên tay lăm lăm một con dao. Thời điểm này, trong tiệm có 2 chiếc xe máy. Đối tượng tiến lại gần một chiếc xe và nhanh chóng đẩy ra ngoài. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh trong tiệm ghi lại. Nhiều người lo lắng nếu chủ nhà phát hiện thì rất có thể án mạng sẽ xảy ra vì đối tượng luôn cầm sẵn dao trên tay, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Hiện Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) đang truy xét đối tượng.

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" trong một vụ án khác. Ông An bị cáo buộc nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng từ hai doanh nghiệp xăng dầu để hỗ trợ cấp giấy phép và nâng cấp hoạt động kinh doanh, dùng tiền mua biệt thự tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, tại vụ án “Xuyên Việt Oil”, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cũng đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ở vụ án này, Nguyễn Lộc An bị xác định nhận 400 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 500 triệu đồng của “bà trùm”xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh.

Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định xác định nguyên nhân vụ 2 người nước ngoài tử vong tại một biệt thự ở xã Cẩm Thanh, TP Hội An. Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo tại biệt thự du lịch Hoa Chuông (thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh) phát hiện bà Otteson Greta Marie (SN 1991, quốc tịch Anh) ở phòng 101, tầng 1, chết trên giường. Khi kiểm tra phòng 201 khóa cửa trong, cảnh sát phát hiện bên trong phòng có ông Els Arno Quinton (SN 1988, quốc tịch Nam Phi) chết trong tư thế nằm ngửa trên giường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Anh (SN 1978, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, ngày 29/10, Anh đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. (SN 2019, trú thị trấn Tân Bình) khi cháu đang chơi trốn tìm ở khu vực xung quanh nhà. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.