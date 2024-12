Bản tin Hình sự: Cựu giám đốc phòng giao dịch lừa đảo hàng chục tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 28/12: Khởi tố hai vợ chồng dùng hàn the để sản xuất giò chả; Bắt nghi phạm sát hại đôi vợ chồng ở Lạng Sơn; Bắt 13 đối tượng ‘biến’ dân nghèo thành con nợ...

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xu Tý (40 tuổi); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Tuyệt (33 tuổi, cùng trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) về hành vi “Vi phạm quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm”. Kiểm tra đột xuất tại “Cơ sở sản xuất chả Phạm Xu Tý” (địa chỉ 41 Nhơn Hòa 12, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) do ông Tý và vợ là bà Tuyệt làm chủ, lực lượng Công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết); qua test nhanh phát hiện số chả nêu trên đều dương tính với hàn the (Natri Borat).

Lăng Văn Hiếu (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, Hữu Lũng) là đối tượng nghiện hút, sống cách nhà ông Vi Văn Khánh (SN 1977, thôn Ao Kham) chừng 100 mét. Khi biết gia đình này có điều kiện, các con vắng nhà nên đối tượng đã lẻn vào nhà ông Khánh vào rạng sáng ngày 26/12 với mục đích trộm cắp. Khi thấy bị phát hiện, sợ bại lộ nên tên Hiếu đã dùng dao tấn công ông Vi Văn Khánh và bà Trần Thị Sòi (vợ ông Khánh) dẫn đến hai người tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, cơ quan điều tra phát hiện đường dây tội phạm lợi dụng người dân có trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn để thu thập thông tin cá nhân. Các đối tượng lập hồ sơ vay vốn giả, đồng thời thông đồng với một số chuyên viên trong các tổ chức tín dụng nhằm chiếm đoạt tiền từ các tổ chức này. Đáng chú ý, nhiều người dân không được sử dụng số tiền vay nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ do đứng tên.

Tại khu vực nghĩa địa thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Manh (SN 1991, trú tại khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá) điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 74AH-031.12 đang có hành vi vận chuyển động vật quý hiếm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hồ Văn Manh chở trên xe 6 cá thể tê tê quý hiếm với tổng trọng lượng khoảng 38,7 kg; trong đó có 4 cá thể còn sống và 2 cá thể đã chết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Tươi (SN 1993), Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1990), Huỳnh Tuấn Thanh (SN 2000, cùng quê Cần Thơ), Sền Cẩm Quí (SN 1994, ngụ quận 11), Lê Văn Phong (SN 1991, quê Đồng Tháp) về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đường dây này buôn bán pháo nổ từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Cảnh sát bắt quả tang nhóm của Tươi cùng với tang vật khoảng 32 hộp pháo. Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt Nguyễn Thiết Tiệp (SN 1989, quê Bình Dương) và Phạm Gia Kiệt (SN 1995, ngụ quận 12), thu giữ khoảng 8 hộp pháo.

TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Hải Đăng - cựu Giám đốc Phòng giao dịch Nam Phước, Ngân hàng An Bình ở Quảng Nam và các đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức'. Với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Đăng cùng với Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã chiếm đoạt của 11 bị hại với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đăng tổng cộng 14 năm tù...