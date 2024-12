Khởi tố hai vợ chồng dùng hàn the để sản xuất giò chả

TPO - Kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Tý làm chủ, lực lượng Công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết) chứa hàn the độc hại cho người sử dụng.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Xu Tý (40 tuổi); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Tuyệt (33 tuổi, cùng trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) về hành vi “Vi phạm quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn.

Kiểm tra đột xuất tại “Cơ sở sản xuất chả Phạm Xu Tý” (địa chỉ 41 Nhơn Hòa 12, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) do ông Tý và vợ là bà Tuyệt làm chủ, lực lượng Công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết); qua test nhanh phát hiện số chả nêu trên đều dương tính với hàn the (Natri Borat).

Tiến hành thu 9 mẫu chả (chả heo, chả bò, chả da heo, chả quết) gửi cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, kết quả cả 9 mẫu chả trên đều phát hiện hàn the (Natri Borat) trong sản phẩm.

Hiện, vụ việc đang được điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hàn the có thể gây ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng đến gan, thận, biếng ăn, suy nhược cơ thể. Khi ăn thực phẩm có chứa hàn the vào cơ thể thì hàn the khó bị đào thải mà tích tụ ở gan, đến khi lượng tích lũy trong cơ thể đủ lớn sẽ gây ra các bệnh mãn tính. Theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng, hàn the có độc tính khá lớn đối với cơ thể, có thể gây ngộ độc cấp tính làm cho người sử dụng với liều lượng thấp; liều từ 5 gram trở lên đã gây ngộ độc cấp tính và có thể dẫn đến tử vong.