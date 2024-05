Xử phạt người phụ nữ sản xuất, buôn bán chả bò, chả cua chứa hàn the

TPO - Bà Nguyễn Thị Huệ-sản xuất, buôn bán chả chứa hàn the ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã bị xử phạt, đình chỉ hoạt động sau khi lực lượng chức năng phát hiện 54,5kg chả các loại có chứa chất hàn the.

Ngày 14/5, UBND thành phố Đông Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1969, ở khu phố 4, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 45 triệu đồng.

Trước đó, lúc 4h30 ngày 13/4, tại số nhà 74 đường Tôn Thất Thuyết (khu phố 4, phường 5, TP Đông Hà), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Đông Hà và Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Quảng Trị) kiểm tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Huệ sản xuất, buôn bán chả có sử dụng chất hàn the.

Cụ thể, sau khi phát hiện bà Huệ giao chả cho khách hàng đến mua tại nhà của mình, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện chất hàn the trong chả. Sau đó, bà Huệ đã tự nguyện giao nộp toàn bộ chả, gồm chả bò, chả heo, chả cua do bản thân tự sản xuất, tổng cộng 54,5kg đều dương tính với chất hàn the.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện gần 0,4kg chất hàn the được bà Huệ đựng trong hộp nhựa.

Hành vi sử dụng hàn the sản xuất chả của bà Huệ vi phạm khoản 4, điều 5, nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Ngoài phạt tiền, UBND thành phố Đông Hà còn đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm của bà Huệ trong thời gian 3 tháng; tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm.

Hàn the là một chất cấm sử dụng trong thực phẩm, song rất nhiều người vẫn sử dụng hàn the chế biến các món ăn như giò, chả để tạo độ giòn, dai. Điều này rất nguy hại, bởi hàn the khó đào thải mà tích tụ trong gan, thận, gây tai biến hệ tiêu hóa, khiến cơ thể suy nhược. Ngoài ra, nó có thể làm thoái hóa các cơ quan sinh dục gây vô sinh.