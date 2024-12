Nữ đại gia bất động sản bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận án chung thân

TPO - Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng thông báo, bị cáo Đào Thị Như Lệ đã có đơn xin rút đơn kháng cáo trên tinh thần tự nguyện.

Ngày 26/2, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Đào Thị Như Lệ (45 tuổi, quận Sơn Trà) về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức sau khi có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngoài kháng cáo của Đào Thị Như Lệ, thì bị hại là ông Phạm Thanh cũng có đơn kháng cáo với lý do các cơ quan tố tụng có bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, ông Phạm Thanh vắng mặt bởi đang chấp hành án tại Trại giam An Điềm – Bộ Công an.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng thông báo, bị cáo Đào Thị Như Lệ đã có đơn xin rút đơn kháng cáo trên tinh thần tự nguyện. Đồng thời, không có ý kiến gì thêm đối với các nội dung liên quan bởi vụ án đã được xét xử nhiều lần, hồ sơ, chứng cứ đã rõ ràng.

Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đào Thị Như Lệ.

Đối với kháng cáo của bị hại là ông Phạm Thanh, Hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng là có cơ sở và kháng cáo của bị hại là không có cơ sở nên quyết định, không chấp nhận kháng cáo đối với kháng cáo của ông Phạm Thanh. Do đó, tiến hành đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ông Phạm Thanh và bản án sơ thẩm 119/2024/HS-ST có hiệu lực pháp luật.

Bị cáo Đào Thị Như Lệ từng được mệnh danh là nữ đại gia bất động sản ở Đà Nẵng. Bản án sơ thẩm số 119 ngày 27/9/2024, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đào Thị Như Lệ mức án 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức án 1 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt bị cáo Lệ phải chấp hành là chung thân.

Theo cáo trạng, Dương Thị Ngọc Anh làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà và được giao nhiệm vụ quản lý nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của cá nhân nộp tại chi nhánh để giải quyết thủ tục hành chính. Lợi dụng việc này, từ tháng 4/2020 đến cuối tháng 8/2020, Dương Thị Ngọc Anh đã lấy 19 sổ đỏ đưa cho Đào Thị Như Lệ để nhờ vay tiền. Lệ đưa các sổ đỏ cho các cá nhân khác để vay tiền với mục đích giãn nợ và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 7/2020, Đào Thị Như Lệ sử dụng thủ đoạn gian dối, dùng các thửa đất của Lệ sở hữu thông qua việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng bán các Lô đất nói trên cho bà Phạm Thị Quỳnh Thơ, ông Phạm Thanh, vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng, bà Lê Thị Hương chiếm đoạt số tiền 33,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Lệ còn dùng các sổ đỏ do Dương Thị Ngọc Anh lấy tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa ra thông tin gian dối nói là tài sản của mình chưa sang tên đổi chủ để vay, mượn tiền của vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng, bà Lê Thị Hương, ông Nguyễn Quốc Phú và bà Hồ Minh Tâm, chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng.

Tổng số tiền 41,4 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại nói trên đã được Lệ sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân.

Dương Thị Ngọc Anh cũng đã bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.