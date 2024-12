Bản tin Hình sự: Hơn 500 nạn nhân bị cưỡng đoạt tiền sau khi tham gia 'chat sex'

TPO - TIN NÓNG ngày 26/12: Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội hỗ trợ nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản; Ông Trịnh Văn Quyết nhập viện, hoãn phiên phúc thẩm; Viện Kiểm sát đề nghị tử hình bà trùm Oanh 'Hà'...

Theo cáo trạng, ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ Luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông bị bắt ngày 14/11/2023, chỉ ít ngày trước khi nghỉ hưu. Ông Nhưỡng bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc sử dụng danh nghĩa đại biểu Quốc hội để hỗ trợ nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản và nhận hàng trăm nghìn USD từ doanh nghiệp để can thiệp vào các cơ quan chính quyền.

Sáng 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại bồi thường dân sự của ông Trịnh Văn Quyết (cụu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng 25 đồng phạm. Trong 134 bị hại kháng cáo, chỉ 5 người có mặt, 35 người có đơn xin hoãn, còn lại vắng mặt. Tòa quyết định hoãn phiên do bị cáo Trịnh Văn Quyết nhập viện điều trị bệnh lao, phổi và suy thận; trong khi nhóm bị hại, người liên quan đề nghị phiên tòa tiếp tục.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Thái Bình về việc nghi phạm Hoàng Đình Thái (SN 1975, ở Thái Bình) bỏ trốn khỏi nơi tạm giữ, đang trên xe khách di chuyển từ Bắc vào Nam, có khả năng đi qua tỉnh Bình Định. Tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước dừng một xe khách đang lưu thông để kiểm tra, phát hiện Hoàng Đình Thái đang ở trên xe và bắt giữ, di lý về Công an huyện Phù Mỹ để tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh TT-Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 300 tỷ đồng, khởi tố 9 bị can liên quan. Đường dây đánh bạc này do nhiều đối tượng cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo nhiều con bạc trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác tham gia cá độ, với quy mô hơn 300 tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ hơn 400 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử, hàng nghìn trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Ngày 26/12, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh 'Hà') và 34 bị cáo về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh ‘Hà’) cùng 27 đồng phạm mức án tử hình, 5 bị cáo khác chung vụ bị đề nghị mức án tù chung thân và 2 bị cáo khác bị đề nghị mức án 20 năm tù.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoài (27 tuổi) là tài xế xe tải về hành vi vi phạm về tham gia giao thông đường bộ. Hoài là tài xế xe tải gây tai nạn với xe khách 16 chỗ làm 2 người tử vong. Trước đó, do ngủ gật nên Hoài điều khiển xe ô tô bị mất lái, dẫn đến lấn làn và tông vào bên trái xe ô tô khách biển số 72LD-007.29 do ông Bành Xuân Thảo (45 tuổi, hộ khẩu thường trú 91B Bãi Sậy, phường 1, quận 6, TPHCM) điều khiển.

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) triệt phá nhóm đối tượng thông qua ứng dụng Facebook, Thread, Tinder giả mạo là phụ nữ trẻ đăng bài viết khiêu dâm, mời gọi kết bạn. Khi có người nhắn tin, nhóm này dẫn dụ họ đến tài khoản trên ứng dụng Telegram để nói chuyện, đồng thời sử dụng các video khiêu dâm, phần mềm lồng ghép video để tạo thành các cuộc gọi gạ gẫm bị hại "chat sex” đồng thời ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Sau đó các đối tượng tìm tài khoản Facebook qua số điện thoại của bị hại để lấy thông tin người nhà, nghề nghiệp, quan hệ và đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền nếu không sẽ gửi clip khiêu dâm của nạn nhân cho người khác. Đến nay các đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của trên 500 người trên cả nước tính hơn 4 tỷ đồng.