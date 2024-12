Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm trong quán cà phê

TPO - TIN NÓNG ngày 24/12: Hai người đàn ông sập bẫy 'người đẹp', bị lừa gần 20 tỷ đồng; Phát hiện thi thể nam giới bị biến dạng trong con ngõ ở Hà Nội; Người đàn ông mất 2,3 tỷ đồng vì dính kịch bản ‘hoàn hảo’ của người yêu...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Huỳnh Như (26 tuổi, ngụ tại huyện Xuân Lộc) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do cần tiền trả nợ, từ tháng 12/2023 đến tháng 05/2024, Như mạo danh là nhân viên ngân hàng, đang có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn rồi lừa vay của anh S. số tiền 16,2 tỷ đồng và anh Đ.T.G số tiền 3,25 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác định thêm các bị hại của Lê Thị Huỳnh Như để phục vụ công tác điều tra.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông trung tuổi tại ngõ 30 Tạ Quang Bửu. Trước đó, theo người dân tại hiện trường, khoảng 4-5h sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể nam giới nằm dưới nền đường trong ngõ 30 Tạ Quang Bửu đã báo cho cơ quan chức năng. Thi thể nạn nhân lúc đó đã phù nề khó nhận dạng. Mọi người nghi ngờ người này rơi từ tầng cao tòa nhà số 42 Tạ Quang Bửu gần đó bởi phần mái hiên nhựa màu xanh ở tầng 1 ngôi nhà cạnh đó bị vỡ.

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Quý (SN 1984, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Đơn (SN 2006, quê An Giang), Lâm Văn Bé (SN 1985, quê Cà Mau) và Dương Thanh Tuấn (SN 1992, quê Tiền Giang) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, sau va chạm nhẹ, tài xế và 3 lơ xe của 2 xe tải cầm thanh sắt, gạch đá lao vào ẩu đả trên đường Đinh Đức Thiện (huyện Bình Chánh, TPHCM) khiến người dân một phen khiếp vía.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Chau Phong (25 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Chiều 22/12, Chau Phong rủ Chau Ri (27 tuổi), Dương Văn Hậu (23 tuổi) và Néang Văn Quí (27 tuổi, cùng trú địa phương) đến nhà nhậu. Khoảng 30 phút sau, Hậu thấy Bùi Văn Công (SN 1991, cùng địa phương) đi bộ ngang qua nên gọi vào nhậu chung. Trong lúc nhậu, Phong nhớ lại chuyện Công đánh ba mình 5 năm trước, nên lấy dao tự chế dài khoảng 52cm lao vào chém Công nhiều nhát vùng đầu và tay.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Minh Lượng (Giám đốc) và Lê Đình Vượng (Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D, thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên, địa chỉ ở Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP.Pleiku) về tội “Nhận hối lộ”. Theo cáo trạng, Lượng và Vượng đã thỏa thuận với các cá nhân, chủ phương tiện có nhu cầu làm hồ sơ thiết kế, nghiệm thu và kiểm định với số tiền từ 5-15 triệu đồng/xe; các chủ phương tiện tự cải tạo hoặc thuê các garage tại địa phương để tiến hành thi công cải tạo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Liên quen biết và nảy sinh tình cảm với anh N.T.S (trú tại Kiên Giang). Mặc dù cách xa nhau về địa lý, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc, khiến tình cảm ngày càng gắn bó. Liên đã xây dựng kịch bản giả bị bắt đi bán dâm để đề nghị người tình chuyển 2,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Số tiền trên Liên đã tiêu xài cá nhân và đánh bạc trực tuyến.

Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang tại quán "Café 68" (TP Phủ Lý) do Quách Thị Thắm (SN 1971, trú tại tỉnh Hòa Bình) làm chủ, có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Đối tượng có hành vi mua dâm là T.V.H (SN 1984) và H.Q.T (SN 1993, cùng trú tại tỉnh Hà Nam). Còn hai đối tượng nữ bán dâm là Đ.T. L (SN 1985, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) và B.T.H (SN 1986, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình). Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng, 10 bao cao su chưa sử dụng, 600.000 đồng... Hai phụ nữ khai mỗi lượt bán dâm cho khách giá 250.000 đồng; trong đó Thắm được hưởng số tiền 150.000 đồng.