Chém bạn nhậu tới tấp vì nhớ lại 'ân oán' 5 năm trước

TPO - Trong lúc nhậu, nam thanh niên 25 tuổi ở An Giang lấy dao tự chế chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay của bạn nhậu vì nhớ lại chuyện người này đánh ba mình 5 năm trước.

Ngày 24/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Chau Phong (25 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/12, Chau Phong rủ Chau Ri (27 tuổi), Dương Văn Hậu (23 tuổi) và Néang Văn Quí (27 tuổi, cùng trú địa phương) đến nhà Phong nhậu. Khoảng 30 phút sau, Hậu thấy Bùi Văn Công (SN 1991, cùng địa phương) đi bộ ngang qua nên kêu Công vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, Phong nhớ lại chuyện Công đánh ba mình 5 năm trước, nên lấy dao tự chế dài khoảng 52cm lao vào chém Công nhiều nhát vùng đầu và tay.

Bị chém, Công bỏ chạy được một đoạn thì té ngã. Phong đuổi theo định tiếp tục chém thì được Hậu đến can ngăn. Công được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Phong bỏ trốn.

Sáng 23/12, Công an bắt giữ Phong cùng hung khí gây án.

Được biết, Phong từng có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý".