Bản tin Hình sự: Hai chị em bị bắt vì mở 'động' mại dâm trong khách sạn

TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Bắt đối tượng xách xô chất bẩn hất vào tổ CSGT; Giả danh trưởng công an huyện lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng; Thuê 'xế hộp' tiền tỷ mang thế chấp rồi 'ôm' tiền bỏ trốn...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Đình Toàn (34 tuổi, ở huyện Gia Lộc) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, khi bị tổ công tác CSGT kiểm tra nồng độ cồn, Toàn thừa nhận đã sử dụng rượu bia. Toàn xin cảnh sát bỏ qua vi phạm bất thành nên bỏ đi. Một lúc sau, Toàn quay lại, xách một thùng nhựa bên trong chứa chất bẩn (phân lợn) rồi đổ xuống khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ. Đối tượng còn hất chất bẩn về phía bàn làm việc, cản trở hoạt động nghiệp vụ của cảnh sát, gây mất an ninh trật tự.

Trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang) xuất hiện đối tượng tự xưng là Thượng tá B.V.T, Trưởng Công an huyện Cái Bè, yêu cầu người dân mang thẻ căn cước đến Công an huyện để điều chỉnh thông tin nhằm mục đích dẫn dụ người dân truy cập vào đường link mà các đối tượng cung cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó, một bị hại bị đối tượng gọi điện đe dọa, rằng bị hại đã sử dụng số điện thoại di động của mình đăng nhập vào Facebook đăng tải các nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Sau khi bị thao túng tâm lý, truy cập đường link và làm theo đối tượng hướng dẫn, nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng trong tài khoản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) bắt giữ đối tượng truy nã Tôn Thất Phú Lộc (SN 1968, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo tài liệu, Lộc thuê 2 xe ô tô nhãn hiệu Peugeot 5008 và Honda Civic có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Hoàng Thiên Vũ Bảo để sử dụng. Do cần tiền giải quyết việc cá nhân nên đối tượng đã tự ý mang 2 xe ô tô nêu trên đến một cơ sở cầm đồ trên địa bàn xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) để thế chấp vay 700 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Linh Giang (SN 1991, trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) và Phạm Thị Vân (SN 1984, trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” (trẻ sơ sinh). Các đối tượng khai nhận đã móc nối với đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đặt mua giấy chứng sinh giả nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhận con nuôi và đăng ký khai sinh cho các cháu bé bị mua bán.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Chung (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt tài sản. Công an xác định đối tượng Nguyễn Giang Chung đã chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn Thừa Thiên Huế với số tiền 6,2 tỷ đồng.

Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Thanh (55 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột), Lang Thị Lựu (43 tuổi) và Lang Thị Thưởng (34 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nghệ An, em gái Lựu) để điều tra về các hành vi “chứa mại dâm” và “môi giới mại dâm”. Theo điều tra, Thanh cho chị em Lựu thuê 1 phòng với giá 120 nghìn đồng đồng/ngày để hoạt động bán dâm. Khi có khách liên hệ, chị em Lựu sẽ nói đến khách sạn Elisa thuê phòng để thực hiện hành vi mua, bán dâm với giá 300-500 nghìn đồng/lần và 1-2 triệu đồng/đêm. Thanh thu của khách từ 100-150 nghìn đồng tiền thuê phòng. Khi đông khách, chị em Lựu còn môi giới cho các cô gái khác.