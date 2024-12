Thuê 'xế hộp' tiền tỷ mang thế chấp rồi 'ôm' tiền bỏ trốn

TPO - Tôn Thất Phú Lộc (ngụ thành phố Huế) thuê 2 xe ô tô nhãn hiệu Peugeot 5008 và Honda Civic có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng của một doanh nghiệp mang đi thế chấp, vay tiền, rồi bỏ trốn.

Ngày 22/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Tôn Thất Phú Lộc (SN 1968, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra của công an, cuối tháng 12/2023, đối tượng Tôn Thất Phú Lộc thuê 2 xe ô tô nhãn hiệu Peugeot 5008 và Honda Civic có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Hoàng Thiên Vũ Bảo để sử dụng.

Trong các ngày 19/1 và 1/2, Lộc cần tiền giải quyết việc cá nhân nên đã tự ý đưa hai xe ô tô nêu trên đến một cơ sở cầm đồ trên địa bàn xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) để thế chấp vay 700 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của các nạn nhân, cơ quan công an đã điều tra xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Phú Lộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thời điểm này đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên công an đã phát lệnh truy nã đối với Tôn Thất Phú Lộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được manh mối và truy bắt thành công đối tượng Tôn Thất Phú Lộc.