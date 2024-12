Bản tin Hình sự: Tá hỏa phát hiện hai người đàn ông thương vong cạnh xe máy ven đường

TPO - TIN NÓNG ngày 23/12: Bắt 3 đối tượng ở An Giang xuất khống hóa đơn trên 16 tỷ đồng; Xâm nhập hệ thống chỉnh sửa hồ sơ, khiến công ty tài chính giải ngân ‘nhầm’ hơn 29 tỷ đồng; Ngày mai, 3 cựu phó giám đốc sở hầu tòa giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Điểm (47 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang), Đinh Lương Nghĩa (40 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (41tuổi, trú tại TP HCM), cùng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Trong vòng 6 tháng, Điểm thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn, với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn hơn 16,6 tỷ đồng để thu lợi bất chính.

TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Văn Anh (33 tuổi), Hà Duy Thắng (32 tuổi), Đinh Thị Mai Chi (31 tuổi), Trần Lê An Bình (32 tuổi), Trần Thanh Tâm (28 tuổi) cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã đăng nhập vào hệ thống dữ liệu khách hàng của công ty tài chính (bị hại của vụ án) để thay đổi, chỉnh sửa thông tin của khách hàng không đủ điều kiện giải ngân thành khách hàng đủ điều kiện được giải ngân. Trên cơ sở đó, công ty tài chính này đã giải ngân cho vay trên 29 tỷ đồng.

Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Chuyến bay giải cứu. Trong 17 bị cáo, có 3 cựu lãnh đạo sở, ngành ở các tỉnh, gồm: Ông Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên bị cáo buộc phạm hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; ông Nguyễn Văn Văn, cựu Phó giám đốc Sở Y tế và Lê Ngọc Tường, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Ba cựu phó giám đốc Sở ở tỉnh Thái Nguyên và Quảng Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin chủ trương cách ly y tế.

Sáng 23/12, người dân phát hiện hai người đàn ông nằm bất động bên lề đường thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, trong đó một người đã tử vong, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, cạnh nạn nhân đã tử vong là xe máy màu đỏ mang biển số tỉnh Hậu Giang 95B1-852.10. Công an huyện Hàm Tân xác định người tử vong là ông N.V.Q (41 tuổi ngụ Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đội CSGT –TT phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy và Công an xã Tân Thành (huyện Krông Nô, Đắk Nông) tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổ công tác phát hiện Hoàng Văn Sơn (SN 1987, trú huyện Krông Nô) điều khiển xe máy dương tính với chất ma túy. Sơn không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và các giấy tờ liên quan. Qua xác minh, chiếc xe nói trên do Sơn lấy trộm của 1 người dân ở huyện Đắk Mil.

Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) đang điều tra vụ nhóm người đi ôtô nghi nổ súng vào tiệm bida trên địa bàn. Trước đó, chiều 18/12, khoảng 5 người đi trên 1 ôtô đến tiệm bida ở phường 8, TP Vĩnh Long cự cãi với người tại đây, nguyên nhân được cho là có mâu thuẫn từ trước. Lúc này, có người hét lên “bắn nó... bắn nó...". Khi đó, có 2 người cầm vật giống súng bắn nhiều phát vào phía trong nhà. Tiếng súng nổ vang, nhóm người nói trên lên ôtô rời đi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn. Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Duy Tuấn (SN 1970, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện lực vùng Duyên Hải (Hải Phòng) về cùng tội danh trên. Bước đầu lực lượng chức năng xác định Nguyễn Duy Tuấn đã chiếm đoạt 38 tỷ đồng của ông T. Bị can Huyền là đồng phạm với bị can Tuấn.