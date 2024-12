Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng dồn đuổi, chém vào bánh xe cướp tài sản người đi đường

TPO - TIN NÓNG ngày 25/12: Dùng vỏ lãi chở lậu 12kg vàng trị giá trên 26 tỷ đồng; Phá đường dây đánh bạc khủng 150 tỷ đồng có nhiều phụ nữ tham gia; Tạm giữ tài xế xe tải đi vào đường cấm, tăng tốc, lạng lách bất chấp hiệu lệnh của công an...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển hơn 12kg vàng qua biên giới cho Công an thành phố Châu Đốc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, tổ công tác phát hiện 1 chiếc vỏ lãi chạy từ hướng biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, đối tượng điều khiển vỏ lãi tên Nguyễn H.N. (SN 1981, ngụ thành phố Châu Đốc). Phần đuôi vỏ lãi (dưới bệ đặt máy xăng) có bao tải quấn 12 miếng kim loại màu vàng.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phá thành công đường dây đánh bạc "khủng" dưới hình thức ghi số lô, đề. Bước đầu, công an chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch từ tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ khoảng 150 tỉ đồng. Qua điều tra cho thấy, đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ. Đối tượng cầm đầu đường dây hình thành hệ thống “chân rết” trong và ngoài địa bàn thị xã. Trong đó có cả đối tượng ngoại tỉnh tham gia. Sau một thời gian điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai đồng loạt triển khai 17 tổ công tác đến bắt giữ 23 đối tượng có liên quan.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an thành phố Phan Thiết vừa triệt phá sới bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, bắt giữ 44 đối tượng, thu giữ 115 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan tại phường Thanh Hải vào trưa ngày 24/12. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm 115 triệu đồng tiền mặt (thu giữ trên người các con bạc), 23 xe mô tô, xe gắn máy các loại, 10 tờ phơ và 9 con gà chọi.

Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Mến (50 tuổi, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tài xế điều khiển xe ô tô tải đi vào đoạn đường có biển báo cấm. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì người này không chấp hành mà tăng tốc, lạng lách, điều khiển xe bỏ chạy.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án "Tàng trữ hàng cấm", khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực (SN 1986, ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh) và Li ZhiZhi (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc). Trước đó, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô có 100 thùng giấy bên trong mỗi thùng có 50 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao) nhãn hiệu “MANCHESTER” do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ. Khám xét kho chứa hàng của Nguyễn Văn Trực tại thôn Đình Tràng, Dục Tú, Đông Anh tạm giữ 42.480 bao thuốc lá nhãn hiệu "MARLBORO", 45.900 bao thuốc lá nhãn hiệu "CHUNGHWA", 1.260 bao thuốc lá nhãn hiệu "MANCHESTER".

Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng Đỗ Thành Đạt (SN 2006, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Trần Hữu Quân (SN 2008), Đặng Ngọc Hân (SN 2008), Nguyễn Minh Đức (SN 2009), Hà Quang Trường (SN 2008), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi “Cướp tài sản”. Nhóm đối tượng dồn đuổi, ép xe mô tô của các bị hại, nếu thấy không dừng sẽ dùng hung khí ném vào bánh xe mô tô để bị hại ngã đổ, không di chuyển được. Sau đó, cả nhóm xông đến, dùng hung khí đe dọa, đánh gây thương tích rồi cướp tài sản.