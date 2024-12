Cảnh sát đột kích kho thuốc lá lậu thu giữ gần 140.000 bao thuốc lá nước ngoài

TPO - Khám xét khẩn cấp kho hàng ở huyện Đông Anh (Hà Nội), cảnh sát thu giữ gần 100 nghìn bao thuốc lá nhãn hiệu "MARLBORO", "CHUNGHWA", "MANCHESTER" do nước ngoài sản xuất.

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án "Tàng trữ hàng cấm", khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực (SN 1986, ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh) và Li ZhiZhi (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc).

Trước đó, tổ công tác Công an huyện Đông Anh phát hiện các đối tượng gồm: Trực, Li ZhiZhi, Đỗ Văn Cao (SN 1993, trú tại Vân Hà, Đông Anh, chủ xe ô tô BKS 29D-238.54) và Vũ Mạnh Lộc (SN 1997, trú tại Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, lái xe tải BKS 29C-498.37) đang chuyển hàng hóa từ xe ô tô tải BKS 29C – 498.37 sang xe ô tô BKS 29D – 238.54 có biểu hiện nghi vấn, tại khu vực Khu công nghiệp Hà Khê.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô BKS 29D-238.54 có 100 thùng giấy bên trong mỗi thùng có 50 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao). Tổng số thuốc lá thu giữ 50.000 bao thuốc lá nhãn hiệu “MANCHESTER” do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình đấu tranh xác định, ngoài số hàng hóa nêu trên, Li Zhizhi và Nguyễn Văn Trực còn cất giấu một số lượng lớn hàng hóa tại kho hàng ở Đông Anh, Hà Nội.

Công an huyện Đông Anh đã tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm là kho chứa hàng của Nguyễn Văn Trực tại thôn Đình Tràng, Dục Tú, Đông Anh. Kết quả phát hiện, tạm giữ 42.480 bao thuốc lá nhãn hiệu "MARLBORO", 45.900 bao thuốc lá nhãn hiệu "CHUNGHWA", 1.260 bao thuốc lá nhãn hiệu "MANCHESTER".

Theo cơ quan công an, tổng số thuốc lá thu giữ trong vụ việc 139.640 bao.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.