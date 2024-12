Cảnh sát bắt giữ xe tải chở hàng trăm nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

TPO - Ngày 24/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này kiểm tra xe ô tô mang BKS 88H-015.32 do Dương Văn Thân điều khiển chở 275 thùng carton chứa 141.100 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 88H-015.32 do Dương Văn Thân (SN 1992, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Trên xe chở 275 thùng carton chứa 141.100 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua điều tra ban đầu, Dương Văn Thân khai nhận số thuốc lá này là của Thân và Lê Đình Chinh (SN 1982, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Các đối tượng đã vận chuyển số thuốc lá từ các tỉnh phía Nam về kho trung chuyển Đại Chung ở Yên Khánh sau đó tiếp tục đưa tới các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Trước đó, ngày 20/12, khi Thân đang giao hàng cho Chinh, đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang. Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Sáng 23/12, Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã trực tiếp biểu dương và thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế vì đã nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc. Minh Đức