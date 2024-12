Bản tin Hình sự: Truy tìm hai đối tượng vào sân trụ sở chính quyền trộm xe máy

TPO - TIN NÓNG ngày 27/12: Chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng bằng chiêu lừa góp vốn đầu tư bất động sản; Được hứa tặng 1.000m2 đất, ông Lê Thanh Vân nhiều lần gửi văn bản 'gây sức ép' tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc gợi ý chi 300.000 USD để can thiệp phê duyệt dự án...

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Đỗ Hạnh (SN 1987) và Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, cùng trú TP HCM, vợ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vợ chồng Hạnh đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân công ty để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn. Khi nhà đầu tư góp vốn, Hạnh và Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân, trả gốc, lãi cho các cá nhân và trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên… Đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Khi 2 phóng viên đang nhận tiền từ chủ một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. 2 đối tượng bị bắt nói nói trên tự giới thiệu là phóng viên của một tạp chí; trong đó, đối tượng tên T., trú ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), đối tượng còn lại tên T., trú ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Theo chủ doanh nghiệp liên quan, 2 đối tượng này giới thiệu là phóng viên của một tạp chí và số tiền cưỡng đoạt bị bắt quả tang là 15 triệu đồng. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang xác minh thông tin nhân thân của 2 đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.

Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) vừa bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 14 năm lẩn trốn. Đối tượng bị bắt là Hà Công Thành (SN 1986), trú tại xóm Bò Báu, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Thành bị truy nã theo quyết định số 06/C47(P6) ngày 16/10/2010 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Đây được xác định là đối tượng gian manh, xảo quyệt, lực lượng Công an đã nhiều lần tổ chức đấu tranh, bắt giữ nhưng chưa thành công.

Viện Kiểm KSND tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Lê Thanh Vân, cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, cựu đại biểu Quốc hội khóa XV về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Ông Lê Thanh Vân bị cáo buộc đã ký 4 văn bản và gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để "can thiệp" giúp 2 doanh nghiệp. Sau đó, ông Vân được biếu 1 lô đất hơn 406 m2 ở Hà Nội và được hứa cho thêm 1.000 m2 đất dự án.

Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa ra cáo trạng truy tố ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14 về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Nhưỡng bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào các dự án, trong đó có việc yêu cầu khoản lợi bất chính 300.000 USD.

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng kiểm tra hành chính và phát hiện B.V.L (30 tuổi, trú huyện Đức Trọng) tàng trữ số lượng lớn hóa chất. Cơ quan chức năng xác định, số lượng lớn hoá chất này gồm các loại hóa chất có nhãn hiệu như BaCO3, KNO3, KCLO4, MgAl, Fe2O3,... cùng nhiều bao hóa chất đã được L. chiết sẵn theo từng trọng lượng để giao cho khách. Ngoài ra còn thu giữ các thành phẩm đã được L. pha trộn từ nhiều loại hóa chất khác nhau. Mục đích chế tạo pháo hoa, pháo trứng để phục vụ nhu cầu chơi pháo vào dịp Tết Nguyên đán. Tổng trọng lượng hóa chất thu giữ hơn 107kg.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác vụ việc có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo tin trình báo, Khổng Thị Bích Thủy (SN 1986, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) có dấu hiệu của việc làm giả con dấu, tài liệu tại các hợp đồng và phụ lục sử dụng để vay vốn ngân hàng. Hiện cơ quan công an chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Camera an ninh ghi lại có hai thanh niên đi trên một xe máy xe vào trụ sở UBND xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, một đối tượng lấy trộm xe Honda Wave 125i biển kiểm soát 83G1-096.53 của một người dân dựng trong sân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đối tượng còn lại điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 94FA-9276 nhanh chóng rời trụ sở UBND xã An Hiệp theo Quốc lộ 1 xuôi về hướng TP Sóc Trăng. Hiện cơ quan Công an đang truy tìm các đối tượng trộm xe.