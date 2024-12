Bản tin Hình sự: Nghe tiếng kêu cứu, người mẹ phát hiện con gái bị sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 29/12: Diễn biến mới liên quan vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị; Lời khai của nghi phạm sát hại đôi vợ chồng ở Lạng Sơn; Khởi tố giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết...

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm 6 bị can là cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí này để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, kể từ năm 2020, chương trình "Cây chổi vàng" được ông Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam - chỉ đạo thành lập với mục đích danh nghĩa hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, chương trình này bị biến tướng thành công cụ cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 20h ngày 24/12, Lăng Văn Hiếu lẻn vào gia đình hàng xóm là ông Vi Văn Khánh (SN 1977, trú tại xã Tân Thành) với ý đồ trộm cắp tài sản nhưng bị gia đình nạn nhân phát hiện nên đã sử dụng dao chém tử vong hai vợ chồng ông Khánh. Sau đó, đối tượng lấy hai chiếc điện thoại và xe máy của gia đình nạn nhân để bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiếu đã mang hai chiếc điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và bỏ lại chiếc xe máy ở dọc đường tại địa bàn xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố 3 bị can liên quan đến sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy (TP Phan Thiết). Vụ án được làm rõ sau khi Thanh tra TP Phan Thiết chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết để điều tra về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Huỳnh với diện tích 506 m2, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Nguyễn Minh Thanh (SN 1994, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thanh lợi dụng app ngân hàng có chức năng tạo lệnh chuyển khoản trong thời gian cố định, sau đó, đến các quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội nói đặt chỗ ăn uống, nghỉ ngơi để làm thân, làm quen với nhân viên. Đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng tạo lệnh chuyển khoản đến tài khoản của nhân viên trong thời gian cố định là 1 ngày và đưa cho họ xem lệnh chuyển khoản. Do tin tưởng, nhân viên một số nhà hàng, quán ăn, khách sạn đã đưa tiền mặt cho Thanh.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội kiểm tra nhà nghỉ tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín phát hiện một phòng có dấu hiệu “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong phòng có 5 người gồm 3 nam giới và 2 nữ giới. Vật chứng thu giữ gồm 1,588 gam ma túy tổng hợp các loại; một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy đều dính ketamine. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 1 đối tượng là nhân viên nhà nghỉ và 3 đối tượng là khách về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng ở huyện Hồng Dân. Vào thời điểm xảy ra sự việc, bà Dương Thị Hai (SN 1957, ngụ xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) đang xem tivi thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con gái là chị Hồ Ngọc Hân (SN 1986). Vào kiểm tra, bà Hai thấy chị Hân nằm gục trước cửa phòng ngủ, trên người có vết thương đang chảy rất nhiều máu. Cùng lúc, bà Hai thấy Nguyễn Nhựt Minh (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, là bạn trai chị Hân) đang đứng cạnh, liền nắm tay truy hô. Tuy nhiên, Minh vùng vẫy, gạt tay bà Hai bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát. Bà Hai đuổi theo nhưng không kịp liền quay vào nhà, đến chỗ con gái thì thấy chị Hân đã tử vong.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sản xuất và bán gần 3.000 tấn giá đỗ ủ hoạt chất cấm 6-Benzylaminopurine bán ra thị trường. Tại Cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng là chủ của 6 cơ sở sản xuất giá đỗ đều thừa nhận, dù biết hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm, gây nguy hại đến sức khoẻ con người nhưng vì lợi nhuận và yêu cầu của thị trường nên vẫn sử dụng để ủ giá đỗ. Đối tượng Lâm Văn Đạo (SN 1990, trú tại buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, chủ Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo) khai nhận, cơ sở sản xuất giá đỗ của Đạo bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2020.