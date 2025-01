Bản tin Hình sự: Công an 'sờ gáy' nhóm facebook báo chốt CSGT

TPO - TIN NÓNG ngày 2/1: Nhóm đối tượng dùng bom xăng hỗn chiến ở Hội An; Bắt băng trộm cắp hoành hành trong công viên ở TP HCM; Cảnh sát ma túy bất ngờ kiểm tra vũ trường New Hạ Long Club...

Tại thời điểm kiểm tra vũ trường New Hạ Long Club địa chỉ phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, có 113 người, bao gồm khách và nhân viên phục vụ. Qua xét nghiệm nhanh, công an thông báo kết quả có 18 người dương tính với ma túy (trong đó có 10 người tại bàn VIP 1). Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bình khí N2O và 500 vỏ bóng dùng để bơm khí cười chưa sử dụng, 33 sản phẩm thuốc lá điện tử, 26 bao thuốc lá ngoại đều là sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Trịnh Phong (SN 1976), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, cùng ngụ quận Tân Bình) và 10 người khác để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trước đó, công an phát hiện CLB Diamond tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat; tang vật thu giữ hơn 146.000 USD, hơn 419 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Cơ quan chức năng xác định, Phong chỉ đạo Hằng và các đối tượng tìm kiếm và lôi kéo tham gia đánh bạc tại CLB.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (Quảng Nam) vừa tiến hành khởi tố 8 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, một nhóm thanh thiếu niên gồm khoảng 30 đối tượng mang theo dao phóng lợn, tuýp sắt, “bom xăng” từ các địa bàn khác tụ tập đến TP Hội An để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội với một số thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố. Các đối tượng di chuyển trên nhiều tuyến đường, lạng lách, đánh võng, sử dụng bom xăng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, và gây thương tích cho 2 người dân đi đường.

Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã bắt giữ La Thanh Duy (28 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra vụ tai nạn trên tuyến QL13 khiến hai người thương vong. Vào rạng sáng 1/1, anh Văn Sỹ K. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở vợ là chị N.T.T.T (30 tuổi) và con gái 3 tuổi lưu thông trên quốc lộ hướng từ Đắk Nông đi Bình Phước. Khi đến địa phận thôn Sơn Lợi (xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) xe máy của anh K. va chạm với xe tải do Duy điều khiển. Vụ việc khiến chị T. tử vong tại chỗ, bé gái bị thương nặng.

Phòng CSHS Công an TP HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Vinh (SN 1986, ngụ quận 12) cùng 9 người khác để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản của người dân tại công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh) và công viên Gia Định (quận Gò Vấp) do Vinh cầm đầu. Các đối tượng là lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác của các cặp nam nữ ngồi nói chuyện, tập thể dục, chụp hình… tại các công viên để trộm cắp tài sản là điện thoại di động.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1969) và Bùi Thị Ngọc Anh (SN 1971, cùng ngụ quận 1) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là 2 đối tượng đánh đập nam tài xế công nghệ trên đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1) gây xôn xao dư luận. Hành vi của 2 đối tượng mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện trên mạng xã hội Facebook nhóm "Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" với hơn 13.000 thành viên, thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ 3 trường hợp là D.H.G (SN 1976, trú tại TP Thái Nguyên) - người lập nhóm và là quản trị viên, đã phê duyệt nhiều bài viết, đoạn chat báo chốt. M.B.N (SN 1986, trú tại TP Thái Nguyên) và D.T (SN 1981, trú tại tỉnh Thái Nguyên) đã đăng 3 bài viết báo chốt.