Bản tin Hình sự: Tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn, dùng gạch tấn công CSGT

TPO - TIN NÓNG ngày 1/1: Chủ công ty đấu giá lừa đảo, chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng; Hà Nội: Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ có ‘bàn tay’ của tổ chức tội phạm nước ngoài; Phát hiện nhiều nam nữ hít bóng cười, sử dụng ma túy ở quán bar...

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) kiểm tra, bắt giữ đối tượng tàng trữ lượng lớn thuốc nổ và kíp nổ trên địa bàn. Cụ thể, tại khu vực cảng cá Tân Hải (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Bá Dướng (SN 1984, thuyền trưởng tàu cá, trú tại xã Quỳnh Lập) tàng trữ trái phép 5 kg thuốc nổ, 170 kg kíp nổ và gần 10 m dây cháy chậm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tấn Hoàng (SN 1982, ngụ quận Tân Phú) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Hoàng lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (viết tắt Công ty VAMC, công ty này đã nhiều lần thay đổi tên như Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín). Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hoàng đưa ra thông tin Công ty VAMC được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản. Tin tưởng, ông D.M.D nộp 52,2 tỷ đồng tiền đặt cọc để mua 6 tài sản đấu giá.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng qua kiểm tra sơ bộ xác định số dư 4 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, người Việt Nam, gốc Trung Quốc) đã bắt tay với các đối tượng người nước ngoài lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Đến khi bị triệt phá, đường dây này giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong số những người bị bắt giữ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1977, trú huyện Quỳ Hợp) là Giám đốc Công ty cổ phần Tài nguyên Môi trường Thành Vinh. Công an xác định từ 2022 - 2024, Công ty cổ phần Tài nguyên Môi trường Thành Vinh không đảm bảo năng lực về nhân sự trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, song ông Nghĩa cùng hai đồng phạm lập giả báo cáo đánh giá tác động môi trường cho một số dự án đầu tư xây dựng làm thất thoát số tiền hơn 700 triệu đồng.

Lúc 0h15 ngày 1/1, Đoàn Kiểm tra của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh R.P.L số trên đường Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Quá trình kiểm tra, quán bar này hoạt động quá giờ quy định và có khách sử dụng bóng cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 15 bình kim loại nghi chứa khí N2O (khí cười). Tiến hành test nhanh ma túy đối với tất cả nhân viên của cơ sở, phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại đường 191D, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tổ công tác CSGT dừng xe mô tô BKS 34AA-163.66 do Bùi Thế Dũng (SN 1967, trú tại thị trấn Gia Lộc) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tại đây, Dũng có biểu hiện say xỉn, lời nói không chuẩn mực, liên tục to tiếng chửi bới, xúc phạm cán bộ tổ công tác. Khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, Dũng không chấp hành, tiếp tục chửi bới, xúc phạm, sau đó lấy một viên gạch vỡ ở gốc cây gần đó tấn công thành viên tổ công tác, khiến một cán bộ chấn thương vùng mặt. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bùi Thế Dũng về tội “Chống người thi hành công vụ”.