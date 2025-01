Công an TPHCM đột kích sới bạc trong khách sạn

TPO - Lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Phong cùng đồng bọn tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép trong khách sạn ở quận 3, TPHCM.

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Trịnh Phong (SN 1976), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, cùng ngụ quận Tân Bình) và 10 người khác để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phát hiện Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt nằm trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3) do Phong là chủ đầu tư lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.

Triển khai kế hoạch phá án, ngày 17/12/2024, PC02 phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho các con bạc người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat; tang vật thu giữ hơn 146.000 USD, hơn 419 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Quá trình điều tra, PC02 xác định Phong đã chỉ đạo Hằng là phó Tổng giám đốc và các đối tượng là quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân… của Câu lạc bộ tìm kiếm và lôi kéo các con bạc là người Việt Nam tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana) với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, ngày 17/12/2024 có con bạc đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên đến 725.445 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng).

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.