Công an vây bắt sới bạc lớn giữa rừng tràm

TPO - Lực lượng chức năng vây bắt giữ nhóm người đánh bạc giữa rừng tràm xung quanh hồ thủy lợi Hà Thượng ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 14/8, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho hay, đã ra quyết định khởi tố 3 người về hành vi tổ chức đánh bạc và 15 người về hành vi đánh bạc.

Vào cuối tháng 7/2024, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Gio Linh phát hiện một nhóm khoảng 20 đến 25 người thường xuyên tụ tập tổ chức đánh bạc giữa rừng tràm xung quanh hồ thủy lợi Hà Thượng thuộc địa bàn 2 xã Gio Châu và Gio An. Những người này tổ chức xóc đĩa ăn tiền, chọn khu vực vắng vẻ và phân công người cảnh giới nhằm đối phó với công an. Công an huyện Gio Linh báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đồng thời xây dựng phương án triệt phá.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/8, Công an huyện Gio Linh đã triển khai lực lượng, phương tiện áp sát địa điểm trên, khống chế các đối tượng, triệt phá thành công sới bạc do Võ Xuân Hiệp (42 tuổi, trú xã Gio Châu, huyện Gio Linh) cầm đầu.

Công an bắt giữ 18 người tại huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên-Huế có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 43 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 10 xe mô tô, 13 điện thoại di động và một số phương tiện sử dụng để đánh bạc.