Nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình bị bắt về hành vi đánh bạc

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Ngày 7/8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an xác nhận thông tin ông Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đã họp, thống nhất để ông Ngô Ngọc Đức thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình và Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân, liên quan đến vấn đề trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Ông Ngô Ngọc Đức (SN 1974), quê quán xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường; cử nhân Chính trị, chuyên ngành Tổ chức. Trước khi làm Bí thư Thành ủy Hòa Bình, ông Đức từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình.