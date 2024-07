Một giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về tội đánh bạc

TPO - Ông Nguyễn Văn Khánh, giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc.

Đó là ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1979, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ông Khánh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố bị can đối để điều tra về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ông Khánh cùng một số người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, được thua bằng tiền với số tiền đánh bạc một lần hơn 32 triệu đồng.

Sau khi bị khởi tố, ông Khánh đã bị Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tạm đình chỉ công tác.

Liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1984, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bà Huyền công tác tại trường đã nhiều năm, là nhân viên Văn thư - Thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tháng 3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột về việc nhà trường bị mất trộm hơn 500 triệu đồng.

Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra nhưng phải tạm đình chỉ vì không tìm thấy thủ phạm. Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ mất cắp trên.

Liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, năm 2023, Sở Tài chính đã chỉ ra 18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2022 của trường. Số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại trên hiệu thất thoát, thiệt hại trên 1 tỷ đồng.