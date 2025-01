Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng cướp vé số của bé trai 7 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 5/1: Bắt đối tượng 'thông chốt', tông gãy chân cán bộ tổ công tác 141H; Công an triệu tập người đàn ông đập vỡ kính ô tô ở TPHCM; Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nam công nhân bị đồng nghiệp đâm tử vong...

Sau 48 giờ xác minh, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng đi xe máy "thông chốt", tông gãy chân cán bộ tổ công tác 141H. Danh tính đối tượng là Hồ Xuân Sinh (SN 2004, tạm trú phường Dương Nội, quận Hà Đông). Trước đó, kết thúc trận bóng đá giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, Sinh điều khiển xe máy "đi bão" không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách... "thông chốt" tổ công tác 141H và tông gãy chân Trung tá Lê Hoàng Anh - cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, thành viên Tổ công tác.

Chiều 5/1, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã triệu tập người đàn ông 37 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi đập vỡ kính ô tô trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 4/1, đối tượng này điều khiển xe máy, chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế ô tô. Sau đó, người này đã chặn đầu ô tô để chửi bới, lấy áo khoác quấn vào tay rồi đập vỡ kính xe bên trái và kính chắn gió và nhặt cục đá ném vào xe...

Khuya 4/1, Thạch Sa Lại (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cùng một số người tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở thôn 3 (xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Phước Tuân (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) - đồng nghiệp làm chung công ty xảy ra mâu thuẫn với Lại. Lời qua tiếng lại, Tuân về phòng trọ của mình lấy dao cầm qua bàn nhậu để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tuân bị Lại dùng dao đâm gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tuân tử vong do vết thương quá nặng.

Giữa năm 2022, ông Võ Chí Trung dùng pháp nhân là Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển địa ốc An Phát giao cho nhân viên bán 22 nền đất tại xã Lộc Hưng (Lộc Ninh, Bình Phước). Biết rõ 22 nền đất trên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng nhưng ông Trung vẫn bán cho khách hàng. Ông Trung giả chữ ký của bên bán, photocopy hợp đồng chuyển nhượng và làm giả hình ảnh đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng của các nền đất mà khách hàng đã mua nhằm chiếm đoạt tiền.

Tổ tuần tra 8394 của phường An Hải Nam tiến hành tuần tra phòng, chống tội phạm, tập trung vào thời điểm cầu Rồng phun nước, phun lửa đã phối hợp cùng người dân bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Châu (37 tuổi, trú phường An Hải Nam) đang thực hiện hành vi trộm cắp ví da màu đen bên trong có giấy phép lái xe và gần 11 triệu đồng của du khách Shaun Phannagan (33 tuổi, quốc tịch Australia). Được biết, Bùi Thị Châu đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Bến Lức (Long An) đang tạm giữ Nguyễn Văn Quí (SN 1973, ngụ TP Tân An, Long An) để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, cháu Huỳnh Gia Hưng (SN 2018, quê Quảng Ngãi) cùng bà ngoại bán vé số tại Khu dân cư Mai Thị Non (huyện Bến Lức). Do bà ngoại đau bụng vào nhà vệ sinh đã giao 102 tờ vé số cho Hưng bán. Lúc này, Quí đi xe máy đến thấy bé Hưng đi bán một mình nên nảy sinh ý định giả vờ mua vé số rồi cướp. Quí cầm xấp vé số giả vờ lựa rồi đưa bé Hưng 100 ngàn đồng, kêu đi đổi tiền lẻ. Khi bé Hưng vừa quay đi thì Quí tăng ga bỏ chạy.