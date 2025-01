Bản tin Hình sự: Hàng trăm nạn nhân sập bẫy ổ nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp

TPO - TIN NÓNG ngày 4/1: Lời khai của nghịch tử giết mẹ ở Quảng Nam; Cục CSGT phản hồi về thông tin 'người cung cấp tin vi phạm giao thông được nhận tiền thưởng'; Diễn biến mới liên quan vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, tạm giam Đoàn Mai Khanh (30 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) về tội "Giết người". Theo điều tra, Khanh sống chung với mẹ là bà M.T.B.H (55 tuổi). Chỉ vì bực tức việc bà H. ngủ dậy muộn không chuẩn bị đồ ăn sáng cho Khanh nên đối tượng dùng dao đâm chết mẹ mình. Để che giấu hành vi phạm tội, Khanh dùng chăn quấn xác nạn nhân, kéo ra bờ sông hòng phi tang. Trên đường phi tang xác nạn nhân, Khanh bị phát hiện và đưa về trụ sở công an xã để làm việc...

Liên quan đến các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc cá nhân nhận được tiền thưởng khi cung cấp thông tin phản ánh vi phạm giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết cơ chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin và tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung sẽ được các cơ quan liên quan sớm quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thực thi. Do đó những thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên mạng xã hội thời gian gần đây là không chính xác.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố bị can Phạm Tiến Cường (38 tuổi) và 10 người khác về tội "Mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế". Các bị can này là giám đốc, quản lý, kế toán của các công ty liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu. Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Liên quan vụ đánh ghen, lột đồ nữ nhân viên ngân hàng tại Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và VKSND cùng cấp tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xem xét khởi tố đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, bà H.N.B.T (ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và N.T.N.Q (em bà T.) thừa nhận, không có bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính giữa chồng mình và chị N.N.N (nữ nhân viên ngân hàng) bị bà T. đánh, lột đồ do ghen tuông. Theo bà T., khi phát hiện chồng đi chung với chị N., bà ghen tuông, tức giận nên đưa lên những hình ảnh nhạy cảm và nói đã bắt gặp 5 lần là không đúng sự thật...

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 3 đối tượng cho vay nặng lãi là Phạm Trung Kiên (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh), Trần Huy Hoàng (30 tuổi) và Đặng Văn Quân (22 tuổi, cùng trú tỉnh Lào Cai). Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, Hoàng yêu cầu họ viết giấy vay tiền và giữ lại CMND, CCCD, Giấy phép lái xe, Đăng ký xe của họ. Hình thức vay chủ yếu cho “vay tiền góp” (trả tiền gốc và lãi theo ngày) và “vay tiền đứng” (trả gốc lãi theo ngày, trả lãi ngày) với mức lãi suất từ 304%/năm đến hơn 830%/năm. Nếu khách chậm trả tiền thì Kiên, Hoàng và Quân nhắn tin, gọi điện thoại đe doạ hoặc đến nơi làm việc, nơi ở để gây áp lực.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, cả 3 đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp. Quang cùng đồng phạm kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của các đối tượng để kích hoạt “Gói Đào Kim Cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond. Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hơn 200 nạn nhân.