Khởi tố loạt giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.400 tỷ đồng

TPO - Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, cơ quan công an khởi tố thêm 11 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế".