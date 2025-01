Đại tá Vũ Văn Đấu làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Đấu-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Chiều 6/1, tại Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Đấu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này.

Đại tá Vũ Văn Đấu sinh năm 1976, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Hướng dẫn và Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Tháng 12/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Đến tháng 12/2022, ông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.