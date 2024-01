Bản tin 8H: Công an tỉnh Quảng Trị điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về công tác cán bộ.

Chiều 25/1, Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về việc điều động Thượng tá Phan Thanh Liêm - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện đảo Cồn Cỏ; Trung tá Bùi Văn Hồng - Đội trưởng Đội An ninh, Công an thị xã Quảng Trị - giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trung tá Trần Hữu Long - Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý, Công an huyện Cam Lộ - giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Thượng tá Trần Nam Trung - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP Đông Hà; Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng - Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Cam Lộ - giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ.

Ngày 25/1, ông Nguyễn Hữu Huân (SN 1965, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), hiện là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, vừa có đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai xin được nghỉ hưu trước tuổi.Lý do được đưa ra là vì gặp vấn đề sức khỏe; cùng gia đình neo đơn, mẹ già ở quê tuổi cao, sức yếu, cần chăm sóc, phụng dưỡng. Ông Huân cho rằng nếu tiếp tục công tác khó hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai xác nhận sự việc và cho biết sẽ mời ông Huân lên làm việc để nắm tình hình. Được biết, ông Huân tham gia công tác trong ngành lâm nghiệp, kiểm lâm ở Gia Lai từ năm 1985 đến nay.

Ngày 25/1, Thông tin từ Ủy ban kiểm tra huyện ủy (UBKT) Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tổ chức kỳ họp và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với bà Mai Thị Ngọc Hà (SN 1981; trú thị trấn Hoàn Lão) vì vi phạm những điều đảng viên không được làm. Bà Mai Thị Ngọc Hà là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Trường THPT Ngô Quyền. Trước đó, bà Mai Thị Ngọc Hà bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cụ thể, khi đang công tác tại Trường THPT Ngô Quyền, bà Hà đã ngụy tạo chữ ký của giáo viên, hiệu trưởng và làm giả 10 bộ học bạ nâng điểm của học sinh giao cho một đối tượng, để thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa-Quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2015-2026, thay vì giai đoạn 2015-2023 như trước đây. Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa dài 2,7km được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao), với tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng. Dù được khởi công từ cuối năm 2017, nhưng dự án đã ngưng thi công từ giữa năm 2020 đến nay do vướng giải phóng mặt bằng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/1, dự báo nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn trong ngưỡng rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 26/1 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết ở vùng núi cao, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hoá dao động 10-12 độ C; Nghệ An, Hà Tĩnh 11-13 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội dao động 10-12 độ C trong đêm 25 và ngày 26/1. Đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/1, Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến hết 26/1.

Chiều 25/1 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh công bố Nghị quyết số 968/NQ-UBTVQH15 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)