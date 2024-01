Bản tin 8H: Công an tỉnh Bình Thuận bổ nhiệm 5 lãnh đạo chủ chốt

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với 5 đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận về việc điều động Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Tô Văn Thuận, Trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Công an huyện Hàm Tân đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Tân; bổ nhiệm Trung tá Đinh Mạnh Hải, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chiều 23/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19 khóa IX. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình, căn cứ quyết định của Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 1 tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử, tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chiều 23/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhận thấy ông Nguyễn Thế Bình, với cương vị, trách nhiệm là Phó Giám đốc và Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, trong quá trình tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, đã có vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí với số tiền lớn. Hiện, ông Bình đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) vừa khai trương kênh Youtube ITC CHANNEL chuyên giải đáp chính sách pháp luật về các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lĩnh vực pháp luật khác có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành thanh tra. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng trường Cán bộ Thanh tra, cho biết nội dung kênh Youtube được xây dựng với phương thức trả lời, giải đáp các câu hỏi do khán giả xem kênh gửi về. Kênh ITC CHANNEL được phát sóng vào 20h hàng ngày, mỗi video clip sẽ cung cấp cho khán giả một góc nhìn, quan điểm, phân tích đánh giá của cán bộ, giảng viên nhà trường về các quy định của pháp luật trong quá trình áp dụng.

Ngày 23/1, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Nam (khoá X), đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã dành nhiều thời gian thảo luận đối với báo cáo của Ban cán sự UBND tỉnh Quảng Nam về các vấn đề liên quan đến Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và thống nhất biểu quyết việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động đơn vị này trước ngày 31/1. Tổng nguồn kinh phí giải quyết lương, chế độ cho người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là 4,6 tỷ đồng. Hiện tổng số tiền lương mà trường này đang nợ cán bộ và người lao động gần 7 tỷ đồng, bao gồm cả tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội và chế độ, phụ cấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/1, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét hại, nhiệt độ thấp nhất dao động 7-11 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Băng giá, mưa tuyết khả năng xảy ra ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ 9-11 độ C; khu vực Trung Trung Bộ phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ tại Hà Nội xuống mức thấp nhất 8-10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục được nghỉ học. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 28/1. Ngoài ra, từ đêm 23-24/1, Quảng Trị đến Bình Định mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.