Bản tin 8H: Tấm vé Vietlott hơn 48 tỷ đồng tìm thấy chủ nhân

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 48 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Cụ thể, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.149 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 19/1, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 48.351.151.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.149 của sản phẩm Mega 6/45 là: 08 - 15 - 20 - 24 - 43 - 44. Tấm vé trúng giải Jackpot hôm nay chứa dãy số trên. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 27 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.397 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 24.768 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Ngày 19/1, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM (TN-MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo báo cáo của Sở TN-MT, năm 2023 cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) lần đầu đến 7.184 tổ chức, cá nhân (trong đó có 56 tổ chức). Ngoài ra, đăng ký biến động nhà đất đối với 320.729 sổ hồng, trong đó cá nhân là 313.347 trường hợp. Về kết quả cấp sổ hồng tại các dự án năm 2023, Sở TN-MT đã cấp cho người mua nhà khoảng hơn 22.100 căn, đạt 101% kế hoạch năm 2023 (chỉ tiêu 22.000 hồ sơ). Theo Sở TN-MT, ước tính cả năm 2023, nguồn thu cho ngân sách thành phố từ công tác cấp sổ hồng (thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ) là 7.781 tỷ đồng; đồng thời tạo nguồn vốn phát triển kinh tế thành phố từ giá trị thế chấp, giá trị đăng ký biến động đất đai đạt hơn 755.000 tỷ đồng.

Chiều 19/1, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trong năm 2023, Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 73.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền xử phạt khoảng hơn 357 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công an TP Hà Nội đã xử lý 575 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Những cán bộ vi phạm nồng độ cồn còn bị cơ quan quản lý trực tiếp xử lý kiểm điểm hoặc kỷ luật theo quy định.

Chiều 19/1, tại buổi họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết TP Hà Nội sẽ xác lập kỷ lục Đông Nam Á với 2.024 máy bay không người lái (drone) trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh chào đón năm mới.Theo ông Trương Việt Dũng, từ 23h đến 23h30, tại khu vực Hồ Tây (phương án khu vực Mỹ Đình đang được nghiên cứu thêm), thành phố tổ chức trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh bằng drone và sẽ được truyền hình trực tiếp đến người dân.

Tối 19/1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, những quảng cáo dịch vụ đổi tiền mới trên các trang mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người đổi tiền. Thực tế đã có không ít người thực hiện giao dịch đổi tiền mới nhưng khi nhận lại tiền được đổi thì không đủ như cam kết, thậm chí khi nhận lại là tiền giả. Các đối tượng lợi dụng thời cơ, đánh vào tâm lý của người muốn đổi tiền để thực hiện hành vi lừa đảo. Đa số đối tượng khi nhận được tiền thật của người có nhu cầu đổi tiền liền chặn liên lạc và biến mất. Thông thường, những người “sập bẫy” các chiêu lừa đảo và bị đổi tiền giả đều xem như xui, không ai trình báo đến các cơ quan chức năng vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả.

Chiều 19/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Hòa đã công bố quyết định của Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong về việc điều động, bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Lương, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra. Ngoài ra, Quyết định số 33/QĐ - TTCP, ngày 19/1/2024 bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Đình Long, Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối Văn hoá - Xã hội (Vụ III) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ III; Quyết định số 36/QĐ - TTCP bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Đức Thắng, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; từ chiều ngày 20/1 Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 20/1 Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 20/1, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét; từ ngày 21/1 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.