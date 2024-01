Bản tin 8H: Thủ tướng kỷ luật cán bộ

TPO - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bị Thủ tướng kỷ luật khiển trách, còn cấp phó là Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang bị cảnh cáo. Ba cựu lãnh đạo tỉnh này cũng bị kỷ luật vì nhiều vi phạm liên quan.

Ngày 18/1, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng về thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và cảnh cáo cấp phó của ông Thanh là Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hồng Quang. Ba cựu lãnh đạo này cũng bị Thủ tướng kỷ luật, trong đó: cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu bị kỷ luật cảnh cáo; ông Huỳnh Khánh Toàn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận hình thức kỷ luật tương tự; ông Trần Đình Tùng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh bị kỷ luật xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 18/1, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét thi hành kỷ luật theo hình thức tước danh hiệu quân nhân đối với 5 trường hợp vi phạm pháp luật; khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức và giáng cấp bậc quân hàm từ Đại tá xuống Trung tá 1 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng và giáng cấp bậc quân hàm từ Thượng tá xuống Thiếu tá 1 trường hợp.

Ngày 18/1, công ty đấu giá đưa lên sàn 7.000 biển số ô tô. Trong buổi sáng, có 3.500 biển số được đưa lên sàn. Trong đó có biển số 34A-777.77 được nhiều khách hàng quan tâm. Theo quan sát của phóng viên, trong phiên đấu giá hôm nay, biển số 34A-777.77 đã tìm được khách hàng trúng đấu giá với mức tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Một số biển có mức tiền trúng giá cao trong buổi sáng cùng ngày như 30K-999.86, trúng đấu giá với số tiền 590 triệu đồng, 30L-122.68 trúng đấu giá với số tiền 635 triệu đồng...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Cụ thể, khoảng chiều và đêm 20/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 22/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung và Nam Trung Bộ. Đêm 20/1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Từ 22/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Bắc Trung Bộ từ 9-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

UBND TP HCM vừa có công văn gửi các sở, ngành về việc khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ trình tại kỳ họp HĐND thành phố. Theo đó, sau khi nghe báo cáo tiến độ của các đơn vị chủ trì tham mưu các tờ trình ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã phê bình thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố do chưa hoàn thành nhiệm vụ, chậm tham mưu, chậm báo cáo các nội dung đã có kế hoạch cần trình HĐND thành phố trong năm 2023. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.Trung tá Nguyễn Quốc Hùng (SN 1985, quê quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trung tá Nguyễn Quốc Hùng từng giữ các chức vụ Đội phó, Đội trưởng Tham mưu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng phòng CSGT. Tháng 1/2016, trung tá Nguyễn Quốc Hùng được điều động giữ chức phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh; tháng 10/2016, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Hà Tĩnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ. Trước đó, vào chiều 17/1, Tổ công tác Công an xã Tòng Sành gồm 4 người do đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng công an xã làm tổ trưởng tiến hành tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại 2 gia đình ông Hoàng Thông Sài (SN 1969) và ông Hoàng Láo Kiếu (SN 1984) cùng trú tại thôn Séo Tòng Sành. Trong lúc thu giữ khẩu súng kíp giấu trong bụi cây, Đại úy Bùi Văn Đức sơ suất cướp cò, dẫn đến bị thương tại vùng bụng, ngực. Dù được đưa đi cấp cứu, Đại úy Đức tử vong vào 21h50 cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)