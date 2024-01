Bản tin 8H: Tòa án Nhân dân Tối cao bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ông Lê Thế Phúc - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC, kể từ ngày 15/1/2024.

Chiều 15/1, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.Tại buổi Lễ, bà Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, TANDTC, đã công bố quyết định của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình về việc bổ nhiệm ông Lê Thế Phúc (SN 1981), Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC. Nhiệm kỳ giữ chức Vụ trưởng của ông Lê Thế Phúc là 5 năm kể từ ngày 15/1/2024.

Ngày 15/1, cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục CSGT) cho biết đơn vị đã nắm được vụ tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.Theo vị này, CSGT đang trích xuất camera, truy tìm chủ phương tiện. Do xe chạy ngược chiều trên đường dẫn chứ không phải trên đường cao tốc, mức phạt tương đối nhẹ. Trước đó, lúc 15h34 cùng ngày, tại trạm thu phí 319, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), do không đủ tiền mặt để qua trạm, tài xế điều khiển ô tô BKS 61H-103.48 đi lùi và chạy ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 15/1, Công an Đà Nẵng đã làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc một xe ô tô bị mất 2 bánh xe kèm bình luận cho rằng tội phạm trộm cắp ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày tại Đà Nẵng. Công an xác định thông tin trên hoàn toàn vô căn cứ, sai sự thật. Theo bài đăng trên TikTok vào cùng ngày, vụ ô tô bị mất hai bánh xảy ra ở đoạn ngã tư Tố Hữu - Cao Xuân Huy. Tuy nhiên, đây không phải vụ trộm. Chủ xe cho biết do xe bị hỏng lốp nên người này đã gọi cho thợ đến tháo bánh xe đem đi sửa. Người vợ không biết tưởng là xe bị ăn trộm lốp nên đã báo với tổ trưởng dân phố và công an phường. Hàng xóm là ông L. hiểu lầm, đăng clip trích xuất từ camera kèm lời bình luận thiếu căn cứ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Dự báo từ ngày 18-20/1, miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ có ít ngày không mưa, hửng nắng, ấm áp với nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Từ khoảng ngày 21/1, nhiều khu vực ở miền Bắc trời chuyển rét, ngày 22/1 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cũng có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Còn Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng đặc trưng của mùa khô, đêm khả năng có mưa rào vài nơi.

Tối 15/1, lãnh đạo trạm CSGT Đức Phổ (Công an Quảng Ngãi) cho biết, tài xế N.V.D. (49 tuổi, ngụ TPHCM) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý hành vi tấn công CSGT. Vào sáng cùng ngày, tại Km 1101+400 trên tuyến quốc lộ 1A, Tổ công tác của trạm CSGT Đức Phổ dừng xe đầu kéo BKS 61C-388.39 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-137.99 để kiểm tra nhưng bị tài xế chống đối. Tài xế D. lấy từ cabin con dao dài khoảng 25cm nhảy xuống đất đe dọa, tấn công tổ công tác. Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường nhanh chóng khống chế tài xế D. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế D. không sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông. (XEM CHI TIẾT)

UBND TP HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố. Các Phó Chủ tịch UBND TP HCM làm Phó Trưởng Ban Thường trực các lĩnh vực được phụ trách. Thành viên ban chỉ đạo là giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và quận, huyện có dự án trọng điểm… (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/1, trước những tranh cãi trên mạng xã hội về việc nam thanh niên bị quán phở từ chối phục vụ vì ngồi xe lăn, một trong hai quán phở đã trích xuất camera ghi lại sự việc. Theo camera tại quán phở gà trên phố Nam Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi TikToker V.M.L. và bạn gái đến quán, do đường đi quá hẹp, chủ quán cùng nhân viên đã cùng nhau dọn đồ đạc và rổ phở bán hàng sang vị trí khác. Anh V.M.L. ngồi ngay phía sau chủ quán. Ổn định chỗ ngồi xong, hai vị khách dùng 2 bát phở và một đĩa quẩy. Sau cùng, nhân viên quán tiếp tục hỗ trợ đẩy xe lăn của anh L. ra ngoài. Trước đó, chủ quán phủ nhận cáo buộc khinh thường và người tàn tật khỏi quán bằng những lời lẽ xúc phạm từ phía anh L. (XEM CHI TIẾT)