Giá cà phê tăng cao: Người dân lo nạn trộm cắp

TP - Hiện giá cà phê trên 100.000 đồng/kg nhân, mang lại niềm phấn khởi cho bà con. Tuy nhiên, người dân lại canh cánh lo ngại về nguy cơ trộm cắp cà phê tái diễn trong mùa thu hoạch.

Huyện Lâm Hà có diện tích trồng cà phê lớn nhất nhì tỉnh Lâm Đồng, hiện người dân vẫn đang chăm sóc để bước vào vụ thu hoạch.

Anh Hoàng Văn Đạt (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) cho hay, gia đình trồng 10ha cà phê, năm 2024 dự kiến năng suất đạt khoảng 40 tấn cà phê nhân.

Đây là năm thứ 2 giá cà phê đạt mức cao. “Giá cà phê cao cũng khiến chúng tôi lo lắng về việc mất trộm. Thời điểm này, hầu hết các hộ có cà phê ít đi xa, mỗi đêm phải tổ chức trông coi, giám sát vườn của mình”, anh Đạt lo lắng.

Ông Vũ Hồng Long, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Di Linh cho hay, toàn huyện có khoảng 46.000ha cà phê, sản lượng dự kiến đạt 150.000 tấn. Dù chưa bước vào vụ thu hoạch nhưng vì giá cao nên dễ xảy ra trộm cắp cà phê. Do vậy, ngành nông nghiệp huyện đã tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo lực lượng công an, UBND các xã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ mùa màng.

Đồng quan điểm với anh Đạt, ông Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc HTX Tân Nghĩa (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh) cho rằng, thời điểm trước mùa thu hoạch cà phê, nguy cơ xảy ra trộm cắp cà phê rất cao.

“Trên địa bàn huyện Di Linh, nhiều gia đình có vườn xa nhà phải làm lán trại tại vườn cà phê để trông coi, chống mất trộm. Các hộ dân có vườn cà phê gần nhau cũng thường xuyên trao đổi, thống nhất hỗ trợ bảo vệ vườn cà phê của hàng xóm”, ông Ngọc cho hay.

Trước đó, giữa tháng 10 vừa qua, vườn cà phê gia đình ông Nguyễn Văn Xướng (trú thành phố Bảo Lộc) đã bị kẻ gian vào tuốt trộm. Ông Xướng ước tính có khoảng 400kg cà phê đã bị kẻ gian hái trộm.

Tuần tra khép kín vào ban đêm

Trước vấn nạn trộm cắp và các loại tội phạm có thể gia tăng trong mùa thu hoạch cà phê, công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung tuần tra khép kín vào ban đêm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra 24/24.

Đơn cử, UBND huyện Di Linh đã giao Công an huyện phối hợp cùng các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho các vườn cà phê trong niên vụ 2024-2025. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các địa bàn, tuyến giao thông, khu vực vườn cà phê ít dân cư sinh sống có nguy cơ xảy ra trộm cắp.

Đặc biệt, các lực lượng an ninh luôn kiểm tra, nâng cao chất lượng, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera an ninh phục vụ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết, đơn vị đã giao cho Trưởng Công an 16 xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng cơ sở tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tuần tra 24/24h, nhất là thời gian cao điểm thu hoạch cà phê. Trong đó tập trung vào địa bàn nổi cộm, trọng điểm về an ninh trật tự, những đối tượng có biểu hiện nghi vấn.