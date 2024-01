Bản tin 8H: Kỷ luật khiển trách và cho thôi chức Giám đốc Sở

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Đặng Trần Trung.

Ngày 13/1, Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với những lãnh đạo sở chơi golf trong giờ hành chính. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở NN&PTNT đối với ông Đặng Trần Trung và thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Ông Đặng Công Hưởng (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp) và ông Đặng Công Toàn (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, Sở Nông nghiệp) bị kỷ luật Khiển trách. Ông Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong) bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tối 13/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin Bộ Công an đã có quyết định về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với Đại úy Trần Duy Hùng - Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khống chế đối tượng tâm thần gây rối an ninh trật tự trên địa bàn ngày 12/1.Theo Quyết định số 275/QĐ-BCA-X01 ngày 13/1, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng, kể từ ngày 13/1.

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong năm 2023, toàn bộ hệ thống của Cục đã kiểm định được 5.358.411 lượt phương tiện. Trong đó có 4.186.573 phương tiện đạt yêu cầu (chiếm 78,1%) còn 1.171.837 lượt phương tiện không đạt lần đầu và phải bảo dưỡng, sửa chữa hiệu chỉnh để kiểm định lại (chiếm 21,9%). Được biết, hiện cả nước có 274/292 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động (tương đương 94%) với 447/542 dây chuyền kiểm định đang hoạt động (tương đương hơn 82% năng lực kiểm định toàn hệ thống). Như vậy, vẫn còn 18 trung tâm đang dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, do không đủ điều kiện hoặc tự đóng cửa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 14/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn thời tiết có mưa, mưa nhỏ rải rác, trong đó Lai Châu, Điện Biên mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội phổ biến 16 - 18 độ C, vùng núi 14 - 16 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C. Khu vực này trời rét, từ 15/1 thời tiết ấm dần, trời rét về đêm và sáng. Khoảng ngày 18-19/1, có thể xuất hiện nắng. Hà Tĩnh đến Phú Yên mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Khoảng 3h50 ngày 13/1, khi di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), xe máy chở anh Nguyễn Văn Đ. (31 tuổi) và Nguyễn Văn T. (23 tuổi, cùng trú thị xã Kỳ Anh) đâm vào đuôi ô tô tải biển số Lào chở gỗ keo tràm đang dừng cùng chiều bên phải đường. Cú va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy lọt dưới gầm xe tải, hư hỏng nặng. Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của anh Đ. ở mức 213.9mg/dl và anh T. là 206.1mg/dl. (XEM CHI TIẾT)

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản được cho là của UBND tỉnh Gia Lai mang số 1372/QĐ-UB ngày 29/6/2023 về việc giao 392ha đất trống, đồi trọc cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng trong 50 năm, kể từ ngày 29/6/2023 đến ngày 29/6/2073. Văn bản này còn thể hiện chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long, được đóng dấu UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở NN&PTNT, khẳng định trong năm vừa qua, không nhận được văn bản chỉ đạo nào từ UBND tỉnh về việc giao rừng cho doanh nghiệp, và cũng không thấy doanh nghiệp nào đến làm việc. Ngày 13/1, ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ quyết định số 1372 có thể giả mạo UBND tỉnh Gia Lai. (XEM CHI TIẾT)