Bản tin 8H: Phát hiện bé trai sơ sinh không quần áo bị bỏ rơi bên lề đường giữa trời lạnh

TPO - Người dân tại Quảng Bình vừa phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo, bị bỏ rơi bên đường.

Sáng 13/1, thông tin từ UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, địa phương này đã phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường. Bé trai được người dân xã Quảng Tùng phát hiện nằm bên đường Xuyên Á, đoạn qua xã Quảng Tùng, trong tình trạng không mang quần áo, người dính nhiều đất cát và chưa cắt dây rốn. Người dân đưa cháu bé vào trạm y tế, sau đó cháu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Theo các bác sĩ, cháu bé nặng 3,2kg, chào đời khoảng 3 giờ trước khi được tìm thấy. Hiện, sức khỏe bé trai đã ổn, bú được sữa, da dẻ hồng hào.

Ngày 12/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2023, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp xử lý hơn 301.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 590 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 81.000 phương tiện, gần 157.000 bộ giấy tờ và tước 55.300 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT Thủ đô xử lý 73.446 tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với năm trước đó, số người bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn tăng gấp 4,3 lần (56.230 trường hợp). Ngoài ra, một số vi phạm khác đáng chú ý là chạy quá tốc độ (gần 11.000 trường hợp, tăng 62%), chở quá khổ quá tải (11.000 trường hợp, tăng 135%).

Ngày 12/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP vừa kịp thời hỗ trợ tìm kiếm bé gái đi lạc trong đêm.Theo đó, khoảng 0h ngày 12/1, Trung tâm Cảnh sát 113 Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của chị Nguyễn Huyền M (SN 2000, ở phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc nữ học sinh lớp 6 hàng xóm đi khỏi nhà từ khoảng 17h ngày 11/1 đến đêm chưa về nhà. Đến 1h10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ra cháu bé đang đi lang thang tại khu vực trước cửa nhà số 117 Chùa Hàng. Qua trò chuyện, bé gái cho biết tên là N.T.L (SN 2011). Bố mẹ bỏ nhau, cháu ở với mẹ nhưng mẹ cháu đang trong thời gian thi hành án phạt tù nên cháu ở với bà ở phường Trại Cau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 13/1, mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét vẫn là thời tiết chủ đạo ở miền Bắc.Buổi đêm, khu vực này mưa rào và có nơi có dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Từ ngày 14/1, dự báo mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, trời ấm dần lên. Nhiều nơi ở miền Trung cũng hứng mưa trong ngày 13/1, đến trưa chiều trời hửng nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, trong đó nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ có nơi trên 34 độ C.

Tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 16h30 ngày 12/1, tại Km 161, quốc lộ 18, ôtô bán tải BKS 14C-20.726 do H.Q.V (SN 1962, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) điều khiển hướng Mông Dương - Cửa Ông đã tông vào 2 xe máy mang BKS 11L1-146.xx và 14U1-146.xx (chưa xác định số người trên các xe) làm tử vong tại chỗ 3 người. Sau đó, xe bán tải tiếp tục lao lên vỉa hè, tông vào xe bán tải BKS 14C-125.xx đang đỗ. Tài xế điều khiển xe bán tải gây tai nạn sau đó đã được đưa về Công an phường tiến hành đo nồng độ cồn bằng máy thử và chưa phát hiện có dấu hiệu nồng độ cồn. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 16h30 ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) lái vỏ lãi (một loại thuyền máy, hoặc xuồng, ghe nhỏ làm bằng gỗ và gắn thêm máy) chở con gái trên sông Gò Da, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Khi đến ngã 3 sông Thị Vải - sông Gò Da (xã Thạnh An), sóng to đánh lật vỏ lãi khiến hai cha con ông Khánh rơi xuống sông. Lúc này, tổ công tác kiểm tra giám sát trên sông thuộc Biên Phòng cửa khẩu cảng TPHCM (gồm Phan Văn Tâm, Trần Văn Tùng và Nguyễn Huy Mẽ) phát hiện vụ việc liền lao đến cứu ông Khánh và con gái. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/1, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho nhà thầu chính gói thầu 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành) tuyển dụng lao động nước ngoài vào 31 vị trí không tuyển được lao động Việt Nam như: đại diện nhà thầu, giám đốc và phó giám đốc dự án, quản lý dự án, quản lý xây dựng, kỹ sư xây dựng, quản lý công trường, trưởng phòng thiết kế, trưởng phòng hành chính, trưởng phòng nhân sự,… Trước đó, Sở nhận được văn bản của nhà thầu chính gói thầu 5.10 về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài với mức lương cao nhất là 400 triệu đồng/tháng. Nhà thầu yêu cầu người lao động phải có ít nhất 3 kinh nghiệm ở các vị trí tương ứng, có bằng đại học và thông thạo tiếng Anh. (XEM CHI TIẾT)