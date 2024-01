Bản tin 8H: Tổng cục Thuế bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Bình Định từ ngày 8/1/2024 thay cho ông Nguyễn Đẩu nghỉ hưu.

Chiều 9/1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Bình Định. Trao quyết định và phát biểu tại Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn thay mặt Tổng cục Thuế chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn. Theo ông Phi Vân Tuấn, tân Cục trưởng Cục Thuế Bình Định Nguyễn Anh Tuấn có hơn 33 năm công tác trong lĩnh vực thuế (từ tháng 8/1990 đến nay). Trong quá trình công tác, ông Tuấn nỗ lực phấn đấu, trải qua nhiều vị trí như Chuyên viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Cục Thuế Hòa Bình và được bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình từ tháng 12/2013 đến nay.

Chiều 9/1, UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, xác nhận đã tìm thấy anh N.V.H (40 tuổi) và con gái (10 tuổi, trú xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Trước đó, vào chiều 7/1, chị B.T.T (36 tuổi, trú xã Măng Cành) đến cơ quan công an trình báo chồng chị là anh N.V.H đưa con gái đi khỏi nhà nhiều ngày, không liên lạc được, không rõ tung tích. Sáng 8/1, công an liên lạc qua điện thoại được với con anh H. Bé gái cho biết anh H đang hôn mê trong ô tô. Tối cùng ngày, lực lượng công an tìm thấy anh H và con gái đang ở ven cánh rừng thuộc huyện Mang Yang và đưa đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ xác định anh H bị huyết áp cao, hôn mê do thiếu ăn nhiều ngày; bé gái 10 tuổi sức khỏe bình thường.

Chiều 9/1, Phòng CSGT Công an TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023, triển khai Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2024 của lực lượng CSGT TP. Ban Chỉ huy Phòng CSGT TP cho biết trong năm 2023, lực lượng CSGT TP đã phát hiện xử lý trên 650.000 trường hợp vi phạm, so cùng kỳ tăng trên 84.000 trường hợp, tạm giữ trên 1.500 xe ô tô, 150.000 xe mô tô, 1.200 xe 3, 4 bánh, nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền trên 769 tỷ đồng. Ngoài ra, trên tuyến giao thông đường thủy, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý trên 3.600 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền trên 10 tỷ đồng. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn TP trong năm 2023 được kéo giảm sâu cả ba tiêu chí, so với cùng kỳ giảm 409 vụ (-19%), giảm 113 người chết (-15%), giảm 272 người bị thương (-21%).

Ngày 9/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong chiều cùng ngày, khách hàng trúng đấu giá biển số 11A-111.11 đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan chức năng.Theo đó, khách hàng này đã nộp đủ số tiền 8,78 tỷ đồng tới ngân hàng quản lý tài khoản chuyên thu đấu giá biển số ô tô. Trước đó, ngày 22/12, đơn vị tổ chức đấu giá đưa 7.000 biển số ô tô lên sàn. Biển số 11A-111.11 thuộc tỉnh Cao Bằng nhận được sự quan tâm vì sở hữu đến 7 số 1. Trong phiên đấu giá, biển số 11A-111.11 được nhiều người trả giá và đẩy giá lên cao chỉ sau vài phút đầu. Cuối phiên, biển ngũ quý 1 được "chốt" giá 8,78 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, gần sáng 10/1, không khí lạnh sẽ dần ảnh hưởng đến Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ.Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Cùng ngày, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 10/1 ở vùng núi Bắc Bộ 14-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ 16-18 độ C, Thanh Hóa - Nghệ An 17-19 độ C. Trong ngày, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Đêm 10/1 ngày 11/1, khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa vài nơi, từ ngày mai trời mưa rải rác. Hà Tĩnh đến Bình Định mưa rào vài nơi, đêm 10/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Ngày 9/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 956 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Trước đó, tại kỳ họp thứ 22 từ ngày 1-2/11/2022, ông Nguyễn Văn Thạnh nằm trong số các cán bộ của tỉnh An Giang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với mức cảnh cáo. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam bổ nhiệm 18 đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được bổ nhiệm dịp này đều là những cán bộ có nhiều năm làm công tác đối ngoại, đang công tác tại Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước. Nhiều người đã có nhiệm kỳ công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trên các cương vị khác nhau. (XEM CHI TIẾT)