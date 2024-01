Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Nguyễn Văn Thạnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

TPO - Ngày 9/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh An Giang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Thạnh (52 tuổi), hiện là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Trước khi trở thành Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ông Thạnh từng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Văn Thạnh nằm trong số các cán bộ của tỉnh An Giang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với mức cảnh cáo.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tổ chức Đảng này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…