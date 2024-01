Bản tin 8H: Nữ cán bộ tỉnh được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã

TPO - Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tiếp nhận, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn.

Ngày 10/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh đã thông qua Quyết định tiếp nhận và luân chuyển đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi về công tác tại Đảng ủy xã Tịnh Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 8/1/2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng là cán bộ nữ, trẻ của tỉnh Quảng Ngãi được luân chuyển về làm Bí thư cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Chiều 10/1, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Nạn nhân là em N.C.T và em N.N.A (cùng sinh năm 2015; ở thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch), học sinh lớp 3, Trường tiểu học số 4 Hưng Trạch. Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, một nhóm học sinh hẹn nhau đi tắm ở sông Son, đoạn bến đò Phúc Bình ở thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch. Trong lúc tắm, 2 cháu T. và A. không may bị trượt chân xuống chỗ nước sâu, đuối nước rồi tử vong.

Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin về kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn của Cục CSGT và Công an thành phố Hà Nội. Nội dung cho hay thành phố sẽ thành lập 15 tổ 212 kiểm soát nồng độ cồn, nhằm kiểm soát nồng độ cồn kèm theo hàng chục vị trí, tuyến đường sẽ thực hiện kiểm tra. Ngày 10/1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Phòng CSGT đồng thời khẳng định đã ban hành kế hoạch cụ thể tới các địa phương về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội ở cả ba loại hình đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Chiều 10/1, Công an TP Đà Nẵng có thông tin liên quan đến vụ việc một người lạ đặt chiếc hộp trước cổng trường rồi bỏ chạy.Trước đó, vào trưa cùng ngày, bảo vệ Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) phát hiện một người đàn ông cầm hộp màu nâu đứng rất lâu ở trước cổng trường phía đường Lê Lợi. Thấy nghi vấn, bảo vệ liền đến hỏi, người đàn ông vội vứt hộp rồi bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra, xác minh theo quy trình. Qua kiểm tra xác định vật thể là này chiếc vali rỗng. Chủ nhân của vật thể trên là anh L.Q.D (SN 1988, hiện trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Gia đình xác nhận anh L.Q.D. đang điều trị bệnh tâm thần.

Tối 10/1, Công an TP.Thuận An và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hai người đàn ông thương vong trong cửa hàng bán hải sản. Theo thông tin ban đầu, trong lúc đang làm việc ở khu vực bể chứa hải sản ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, anh M.Đ.T (21 tuổi) bất ngờ ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, anh M.V.H (34 tuổi, anh họ T, cùng quê Thanh Hóa) chạy tới ứng cứu nhưng cũng té ngã. Nghi cả hai bị điện giật, các nhân viên khác ngắt cầu dao điện, rồi sơ cứu cho hai nạn nhân. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện H. đã tử vong, còn T. bị thương nặng, hiện đang nằm trong bệnh viện.

Ngày 10/1, lãnh đạo UBND xã Hoàng Tân (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 2 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Trước đó, tối 9/1, chị Nguyễn Thị Huế (SN 1987, trú tại thôn 3, xã Hoàng Tân) phát hiện làn nhựa có 2 bé gái sơ sinh được mặc quần áo, quấn chăn kín ngoài ngõ. Thời điểm này trời có mưa phùn và thời tiết lạnh. Bức thư đặt cạnh cho biết hai bé cùng sinh ngày 1/12/2023, gia đình khó khăn nên không thể nuôi dưỡng, mong ai đó có duyên nhận hai bé làm con nuôi. Qua xác minh ban đầu, sức khỏe hai bé gái ổn định. Hiện tại, UBND xã Hoàng Tân tạm thời giao 2 cháu bé cho chị Huế chăm sóc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhận định thời tiết các khu vực trên cả nước từ nay đến 20 /1, các chuyên gia cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 12-17/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng đêm 12-13/1 và khoảng ngày 16-17/1 mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 14-16/1 có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc sáng và đêm trời rét. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.