Hà Tĩnh có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 18/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trung tá Nguyễn Quốc Hùng là cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, luôn tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Nhận nhiệm vụ mới, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - hứa sẽ nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn. Phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1985, quê quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ông từng giữ các chức vụ: Đội phó, Đội trưởng Tham mưu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông; Phó và Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh.