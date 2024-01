Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ông Đinh Hải Long, cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc Gia.

Chiều 16/1 tại Trung tâm Thông tin y tế Quốc Gia, Bộ Y tế đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. Theo đó, tại Quyết định số 4598/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Đinh Hải Long, cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc Gia. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Chiều 16/1, tại Bệnh viện Hữu nghị, Bộ Y tế đã tổ chức công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, tại quyết định số 72/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm BSCKII Lê Tùng Lam – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Hữu Nghị. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực – 10/1/2024. Tại quyết định số 73/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị. Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, ông Nguyễn Hồng Sơn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế công bố các quyết định.

Ngày 16/1, ông M.V.Đ. xác nhận đã nhận được lời xin lỗi từ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) sau khi ông phản ánh trên cổng góp ý về việc nhân viên giữ xe ở trung tâm không chịu nhận tiền mệnh giá 500 đồng. Cụ thể, ông Đ. đến khám bệnh tại trung tâm ngày 3/1. Lúc lấy xe ra về, ông đưa một tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng và 2 tờ mệnh giá 500 đồng. Tuy nhiên nhân viên giữ xe không đồng ý nhận tờ mệnh giá 500 đồng. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà sau đó đã có văn bản phản hồi và thừa nhận sự việc ông Đ. phản ánh là đúng sự thật, đồng thời khẳng định nhân viên giữ xe không nhận tiền 500 đồng là chưa đúng. Đại diện lãnh đạo đơn vị và nhân viên giữ xe đã xin lỗi ông Đ.

Tại Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2024 do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, số điện thoại đường dây nóng được Công an Thừa Thiên - Huế công bố để tiếp nhận tiếp nhận thông tin để phục vụ người dân tốt hơn là 091.969.75.75 – Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh.Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong năm 2023 cơ quan điều tra, kết luận 561 vụ phạm tội về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt gần 97%. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm so với năm trước, giảm 130 vụ, đạt gần 15%. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí, đặc biệt số người chết giảm 40% (giảm 66 người chết). Số vụ cháy giảm cả số vụ và thiệt hại về tài sản so năm 2022, giảm 19 vụ, giảm thiệt hại tài sản 345 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 17/1, Tây Bắc và Việt Bắc mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ở các khu vực khác ở Bắc Bộ, sáng 17/1 mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; từ đêm 17/1 đến 18/1 mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ Thanh Hóa đến Bình Định mưa vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Ngày 16/1, ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện đối với cơ sở Spa Yuri Beauty Center. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 8/1, chị N.H.T. (18 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Tân Phú) đến spa Yuri Beauty Center tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú để thực hiện tiêm filler môi, cằm, mũi. Sau khi tiêm, chị T. bị đau đầu, chóng mặt, nôn ói. Thấy vậy, Nguyễn Hoàng Hòa Tiên (23 tuổi), làm việc tại spa, tự ý cấp thuốc cho chị T. uống, điều trị. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị T. được người nhà đưa đi cấp cứu, được chẩn đoán mất thị lực mắt trái. (XEM CHI TIẾT)

Tối 16/1, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng Phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức (TP HCM) xác nhận thông tin hơn 20 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, TP.Thủ Đức (TPHCM) có triệu chứng đau bụng phải nghỉ học vào cùng ngày. Theo ông Nguyên, sau khi nhận được phản ánh, Phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức đã cho xác minh và được nhà trường báo cáo sơ lược có một số trường hợp học sinh bị như vậy. Tuy nhiên chưa thể khẳng định sự việc đó là do ngộ độc thực phẩm hay không, vì cần có kết luận của cơ quan y tế. (XEM CHI TIẾT)