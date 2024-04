Xúc động hình ảnh cảnh sát giúp đỡ người già, cháu nhỏ đi lạc đoàn tụ gia đình trong dịp nghỉ lễ

TPO - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp về chiến sĩ cảnh sát giúp đỡ cháu nhỏ, người già… đi lạc về với gia đình.

Giúp đỡ cháu nhỏ đi lạc về với gia đình

Chiều ngày 29/4, đại úy Chu Ngọc Thành - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông, xử lý vi phạm tại ngã 5 Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội), phát hiện có một cháu bé đi bộ trên đường Thanh Niên, nghi bị lạc đường.

Ngay lập tức, đại úy Thành đã tiếp cận cháu bé, ân cần hỏi han, đồng thời đưa cháu vào Công an phường Yên Phụ để nghỉ ngơi. Đồng thời kết nối các thông tin, liên hệ được với chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1989, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) - là mẹ của cháu bé.

Khi đến trụ sở cơ quan công an nhận con, chị Ngọc vui mừng và thấy con mình vẫn khỏe mạnh, bình an. Người phụ nữ cho biết, đưa cháu V.A.K (SN 2019) đi chơi tại khu vực chùa Trấn Quốc, sau đó thì bị lạc mất con. Xúc động trước sự giúp đỡ, chị Ngọc bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Đội CSGT đường bộ số 2, Công an phường Yên Phụ và đại úy Chu Ngọc Thành.

Trước đó, chiều 28/4, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT trật tự, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) phát hiện 1 cụ ông đang đi giữa tiết trời khắc nghiệt nắng nóng, có biểu hiện bị lẫn tại khu vực đường Xuân Diệu - Tô Ngọc Vân,. Ngay sau đó, cán bộ chiến sĩ đã hỏi thăm và đưa cụ về trụ sở đội để tìm người thân giúp.

Tại đây, cụ nhớ mang máng nhà ở hướng quận Ba Đình và tên cụ là Hoàng Tuấn (SN1932). Từ các thông tin trên, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng liên hệ công an một số phường thuộc quận Ba Đình. Qua xác minh, tổ công tác đã liên hệ được con trai cụ để bàn giao cho gia đình.

Được biết, cụ ông là đại tá, Cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Gia đình rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT trật tự nói riêng cũng như CBCS Công an quận Tây Hồ nói chung đã hỗ trợ gia đình tìm và đưa cụ về nhà an toàn.

Hỗ trợ người phụ nữ đi lạc hơn 300km

Ngày 28/4 vừa qua, Công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa giúp đỡ một người phụ nữ đi lạc hơn 300km về với gia đình. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL1A, tổ công tác Công an xã Cẩm Hưng phát hiện người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi bộ trên đường.

Người này trong tình trạng mệt mỏi, nghi vấn đi lạc đường. Ngay sau đó, cán bộ công an đã đưa người phụ nữ trên về Trạm Y tế xã Cẩm Hưng. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy người phụ nữ này suy nhược cơ thể nhẹ và không minh mẫn.

Ngay trong đêm, cơ quan công an xác định người phụ nữ tên T (SN 1979, trú tại tỉnh Ninh Bình) và liên hệ với gia đình đưa về nhà.

Xúc động trước sự giúp đỡ của chiến sĩ cảnh sát, người thân trong gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Cẩm Hưng.

Được biết, chị T. bị trầm cảm nhẹ và rời nhà từ ngày 25/4. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả và không nghĩ chị T. đi lạc hơn 300km.

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, cùng với việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT nêu cao tinh thần, trách nhiệm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những hành động đẹp “Vì nhân dân phục vụ” theo tinh thần “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”.