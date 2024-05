Hơn 24 năm đi tìm nguyên nhân cái chết của người thân

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của chị Trần Thị Lục Diệp, trú tại thôn Mũi Đá, xã Tân Phước (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) kiến nghị sự việc: Khoảng 13h30 phút ngày 31/1/2000, sau khi ăn cơm xong, ông Trần Thiên Danh (sinh năm 1962, bố chị Diệp) đi ra vùng biển Cam Bình thuộc xã Tân Thiện (nay là xã Tân Phước) để cào chem chép (một loại hải sản biển). Tối cùng ngày, khi không thấy ông Danh về, bà Nguyễn Thị Thứ (vợ ông Danh, mẹ chị Diệp) đi tìm thì thấy đồ nghề cào chem chép, đôi dép và xe đạp của chồng trên bãi biển nhưng không thấy ông Danh. Sau đó, bà Thứ nghe tin tại bãi biển xã Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) có một xác người chết, khi đến nơi thì xác định đó là ông Danh. Tại thời điểm đó, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khám nghiệm tử thi, thấy đầu ông Danh có lỗ sâu do vật nhọn đâm. Ngày 10/3/2000, Công an tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi bà Thứ, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra về cái chết của ông Danh, nhưng sau đó bà Thứ chưa nhận được kết luận rõ về cái chết của chồng. Sau nhiều năm gửi đơn kiến nghị, ngày 8/12/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có Phiếu hướng dẫn gửi bà Thứ, cho biết nội dung đơn của bà được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý, nên trả lại đơn cho bà Thứ. Bà Thứ, chị Diệp chờ đợi nhưng vẫn không có kết quả, nên tiếp tục kiến nghị sự việc.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, ngày 4/5/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản (số 712) trả lời, cho biết: Hồi 8h30 phút ngày 1/2/2000, ngư dân đang kéo lưới đánh cá tại ven biển xã Bình Châu thì phát hiện có một xác chết lập lờ trên biển nên đã vớt xác lên bờ. Qua xác minh ban đầu, được biết nạn nhân là ông Trần Thiên Danh. Tại biên bản giám định pháp y do Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp, vùng đầu nạn nhân Danh có nhiều vết thương do vật nhọn, kích thước nhỏ gây nên; và nguyên nhân chết do suy hô hấp cấp tính (tràn dịch và thức ăn vào đường thở). Sau đó, Công an huyện Xuyên Mộc đã chuyển cho Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý vụ việc. Hiện trong sổ theo dõi của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an huyện Xuyên Mộc không ghi nhận trong năm 2000 đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can có liên quan đến nạn nhân Trần Thiên Danh.

Văn bản số 712 cho biết, từ các tài liệu thu thập được, có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xảy ra trên bãi biển Cam Bình thuộc xã Tân Phước (thị xã La Gi), thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Bình Thuận. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn (số 328, ngày 4/3/2024) và công văn số 234 (ngày 6/2/2024) gửi chị Diệp và bà Thứ, đề nghị liên hệ với Công an tỉnh Bình Thuận để giải đáp các vấn đề, thắc mắc về vụ việc trên.

2. Đơn của bà Nguyễn Thị Tự, trú tại thôn Thọ Trung (xã Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) kiến nghị sự việc: Mảnh đất nông nghiệp có diện tích 1.109,5 m2 tại xã Tịnh Thọ của gia đình bà sử dụng trong nhiều năm, nhưng sau đó bị thu hồi để xây dựng khu dân cư tại địa phương là không đúng quy định. Ngày 4/5/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản (số 2251) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Mảnh đất nông nghiệp với diện tích 1.109,5 m2 tại xã Tịnh Thọ được bà Đỗ Thị Truyền (mẹ bà Tự) giao cho ông Đỗ Qua (con bác họ của bà Truyền) sản xuất nông nghiệp từ năm 1963 đến năm 1981. Năm 1982, bà Truyền, ông Qua tham gia Hợp tác xã nông nghiệp, và đưa mảnh đất với diện tích 1.109,5 m2 vào hợp tác xã để làm ăn tập thể. Năm 2004, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thu hồi 14.956 m2 đất (trong đó có diện tích đất nói trên của bà Truyền), giao cho UBND xã Tịnh Thọ để xây dựng khu dân cư nông thôn. Bà Truyền khiếu nại sự việc, đòi quyền sử dụng mảnh đất 1.109,5 m2 nói trên của gia đình, với lý do mảnh đất trên vẫn thuộc sở hữu của gia đình bà.

Ngày 17/2/2006, UBND huyện Sơn Tịnh có quyết định (số 177), bác đơn khiếu nại của bà Truyền, vì mảnh đất nông nghiệp của bà đã đưa vào Hợp tác xã, sau đó có quyết định thu hồi của UBND tỉnh là đúng quy định pháp luật. Bà Truyền tiếp tục khiếu nại. Ngày 25/5/2006, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản (số 1252), cho biết việc thu hồi đất của bà Truyền là đúng chính sách, pháp luật đất đai. Năm 2020, bà Truyền khiếu kiện sự việc ra tòa. Ngày 5/7/2021, TAND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định (số 06) đình chỉ giải quyết vụ án hành chính do hết thời hiệu khởi kiện, theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 116 Luật Tố tụng hành chính. Do vậy, Văn bản 2251 cho biết, nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Tự không có tình tiết, chứng cứ mới so với trước đây nên không có cơ sở giải quyết.