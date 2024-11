Người dân ở Bình Dương phấn khởi vì được giải quyết thủ tục hành chính 'siêu tốc'

TPO - Chỉ cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, hệ thống sẽ thông báo "dữ liệu hợp lệ" và người dân không cần phải chụp lại bản giấy để đính kèm hồ sơ trực tuyến. Đây là lần đầu tiên mô hình được áp dụng tại Bình Dương, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chiều 13/11, sau khi đến Công an phường Phú Mỹ (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và được hướng dẫn làm thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến, bà Nguyễn Thị Thu Trinh (55 tuổi) phấn khởi cho biết, ở địa phương đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến song đây là lần đầu tiên bà thật sự hài lòng.

“Bình Dương đã triển khai nộp hồ sơ trực tuyến từ lâu, nhưng tôi chưa từng thực hiện vì sử dụng công nghệ tôi chưa quen. Những lúc cần giải quyết hồ sơ tôi đều nhờ người quen, có lúc tới trụ sở phường để nhờ cán bộ làm thay. Hôm nay tôi ra công an phường và được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi chỉ cần điền đầy đủ thông tin cá nhân mà không cần chụp lại hình ảnh bản cứng để đính kèm như trước”, bà Trinh chia sẻ.

Làm nghề môi giới bất động sản, anh Trần Văn Ngọc (37 tuổi, ngụ phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một) thường xuyên phải giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Hôm nay, khi nộp hồ sơ trực tuyến, anh Ngọc bất ngờ vì thao tác thực hiện đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây.

Anh Ngọc nói: “Chỉ cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, hệ thống thông báo "dữ liệu hợp lệ", tôi không cần phải chụp lại bản giấy để đính kèm vào hồ sơ trực tuyến, điều mà trước đây bắt buộc phải có. Tôi nghĩ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ giúp người dân cảm thấy không phiền hà”.

Khai thác thành công cơ sở dữ liệu đất đai

Thượng tá Huỳnh Văn Thành - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương là địa phương đầu tiên trên cả nước khai thác thành công cơ sở dữ liệu đất đai. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng ký cư trú trực tuyến tại công an cấp xã. Qua đó, sẽ hướng dẫn khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường một cách có hiệu quả. Ngoài ra, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký cư trú tại nhà mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an.

Với mục tiêu "Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong việc triển khai thực hiện Đề án 06", tỉnh Bình Dương đã triển khai thí điểm thành công việc khai thác cơ sở dữ liệu đất đai để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú. Người dân chỉ cần ở nhà cũng có thể truy cập dữ liệu đất đai để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cư trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Bộ Công an.

Trước đó, để mô hình được triển khai, ngành Công an, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã nghiên cứu, tìm ra giải pháp nhanh nhất để làm sạch và thống nhất dữ liệu, rà soát, đối sánh dữ liệu trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đã đối sánh làm sạch được 851.717/896.566 thông tin người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu địa chính, đạt tỷ lệ 95%. Từ đó Chính phủ đã chọn Bình Dương triển khai thí điểm kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực cư trú.

Khi người dân đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực cư trú, nếu cần bổ sung thông tin "Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp", chỉ cần lựa chọn mục khai thác "Cơ sở dữ liệu chuyên ngành" và nhập một số thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD trên giấy chứng nhận và số phát hành (số seri Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) để khai thác trực tiếp cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng Dịch vụ công, nếu tồn tại Bộ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu đất đai hệ thống sẽ thông báo "dữ liệu hợp lệ" và người dân không cần phải chụp lại Bản giấy "Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" để đính kèm vào hồ sơ trực tuyến.