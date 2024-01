Bản tin 8H: Vietlott lại có thêm tỷ phú

TPO - Sau giải Jackpot hơn 48 tỷ đồng, Vietlott lại tìm thấy tấm vé trúng thưởng hơn 3,6 tỷ đồng vào ngày 20/1.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối thứ Bảy, ngày 20/1, Vietlott đã tìm thấy tấm vé Jackpot 2 may mắn trúng thưởng, trị giá 3.670.976.600 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 06-25-29-34-49-54| 38. Giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 77 tỷ chưa tìm được chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 8 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 802 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 17.994 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hà Quang Vương (62 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 16h35 chiều 12/1, do đạp nhầm chân ga, xe bán tải BKS 14C-207.26 của ông Vương tông liên hoàn vào xe máy BKS 14U1-146.42 do anh Nguyễn Anh Tuấn (46 tuổi, ở phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) điều khiển và xe máy BKS 11L1-146.33 do anh Ban Văn Thanh (29 tuổi) chở theo chị Ban Thị Tươi (31 tuổi, đều ở huyện Bảo Lạc, Cao Bằng). Hậu quả, 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 16h50 ngày 20/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo cháy xảy ra tại chùa Phật Quang. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 30 phút tích cực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ hỏa hoạn, không để cháy lan sang các kiến trúc khác. Địa điểm xảy ra cháy tại khu vực giảng đường (Pháp Vân Đường) thuộc khuôn viên chùa Phật Quang. Diện tích bị cháy khoảng 200m2, chất cháy chủ yếu là đồ gỗ, giấy, nến ở khu vực tụng kinh và bàn ghế nhựa. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại về tài sản đang được điều tra, làm rõ.

Tối 20/1, ông Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cháu bé mất tích, nghi đuối nước tại mương nước của đê thủy lợi trên địa bàn.Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, không thấy cháu N.A.K (SN 2019, HKTT tại đội 6, thôn Tích Tường, xã Hải Lệ), người nhà tìm kiếm và phát hiện một đôi dép tại khu vực mương nước của đê thủy lợi. Ngay sau đó, người nhà thông báo sự việc cho chính quyền địa phương. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Trị) điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, các Hãng hàng không Việt Nam vừa bổ sung thêm 118 chuyến bay, tương ứng gần 23.000 ghế, từ Thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao. Trên cơ sở điều chỉnh tăng tham số điều phối (slot) tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các Hãng hàng không Việt Nam tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh. Được biết, giai đoạn trước tết Âm lịch (1-9/2, tức 22-30 tháng Chạp năm Quý Mão), các chặng bay từ Hà Nội đều có lượng đặt chỗ cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, miền Bắc giảm nhiệt sau khi đón đợt không khí lạnh, khu vực này chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 13 độ C. Từ 22/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh tăng cường. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi Bắc Bộ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, Bắc Trung Bộ 9-12 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 21-22/1, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 22-24/1, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.