TPO - Ông Phạm Minh An bị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do bị công an khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc.