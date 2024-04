Sự kiện du lịch mới lạ ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu dịp 30/4-1/5

TPO - Với 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức các sự kiện độc đáo, mới lạ để thu hút du khách.

Khám phá Phú Quý

Với thông điệp “Quyết tâm giữ gìn và phát triển du lịch biển đảo quê hương”, Bình Thuận tổ chức lễ hội chèo thuyền sup Phú Quý năm 2024. Lễ hội diễn ra tại bãi tắm Hòn Đen (huyện Phú Quý) vào ngày 3/5. Vận động viên tham gia thi đấu với 3 nội dung, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ. Ngoài ra, du khách còn được tham dự chương trình lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Thông qua lễ hội sẽ quảng bá điểm du lịch Phú Quý đến trong và ngoài nước. Ngoài ra, loại hình chèo sup sẽ phát triển trong thời gian tới để trở thành một trò chơi không thể thiếu cho du khách khi đến đây.

Ông Ngô Tấn Lực - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quý - cho biết, trong 3 tháng đầu năm, du khách đến đảo đạt hơn 23.000 lượt, tăng 13.000 lượt so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn huyện, có khoảng 60 khách sạn, 120 homestay nên cơ bản cũng đáp ứng được các du khách lưu trú.

Huyện Phú Qúy chỉ đạo các đơn vị quản lý tốt như công an, bộ đội biên phòng, tăng cường công tác quản lý cho du khách trong dịp lễ như giao thông, vệ sinh, trộm cắp...

“Để phát triển bền vững, huyện cũng phối hợp với người dân tuân thủ môi trường, phát động phong trào không mang rác thải nhựa qua đảo. Cùng với đó, huyện cũng đang hỗ trợ các đơn vị tổ chức trò chơi dưới nước như chèo Sup, ngắm san hồ, qua đảo tắm biển”, ông Lực nói.

Lễ hội Carnival từ ngày 27-30/4. Theo đó, du khách loạt trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn, mới lạ cùng những bữa tiệc âm nhạc sôi động, màn pháo hoa rực rỡ.

Điểm nhấn ấn tượng tại lễ hội chính là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng diễn ra từ 17h-19h tại tuyến phố Miami shophouse và vòng quanh quảng trường biển Bikini Beach với sự tham gia của ban nhạc cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công.

Từ 19h-22h, tại quảng trường biển Bikini Beach, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn DJ nổi tiếng như Jimmi Nguyễn & Jimmi Band, Lân Nhã, Doube 2T, Wind.P, Tulaz, DJ Miley… Đặc biệt, đêm 30/4, du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Để gia tăng trải nghiệm cho du khách, bên cạnh những khu vui chơi giải trí sẽ vận hành Đồi Kỳ quan Wonder Hill, với một hạng mục công trình độc đáo. Đồi Kỳ quan Wonder Hill tọa lạc tại vị trí đắc địa hiếm có, trên đồi cao 71 m so với mực nước biển nên du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp với tầm nhìn không giới hạn 360 độ.

Thành phố Phan Thiết sẽ diễn ra lễ hội thả diều vào ngày 28/4. Ở huyện Tuy Phong, tăng cường tàu cao tốc để đưa du khách ra đảo Cù lao Câu trải nghiệm. Tại đây, du khách tham quan Bãi rêu đá Bà Khòm.

Quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi

Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chuỗi sự kiện phục vụ du khách đến với Vũng Tàu nhân dịp lễ 30/4-1/5. Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, mục đích là tăng cường sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ lớn sắp tới.

“Ở đây có bãi biển rất dài và có đầy đủ không gian, sân khấu, quảng trường để phục vụ chuỗi sự kiện đặc sắc này. Đặc biệt, mọi du khách không cần phải mua vé cho 2 đêm đại nhạc hội trong chương trình vào ngày 27 và 28/4. Điểm nhấn của cả chương trình là các sản phẩm du lịch biển”, bà Hiền nói.

Theo đó, trong hai ngày 27-28/4, tổng cộng 12 cụm hoạt động bao gồm 30 hoạt động sẽ diễn ra nhằm phục vụ du khách và người dân thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều nhóm. Tiêu biểu là các gian hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc của tỉnh, triển lãm hình ảnh Vũng Tàu xưa và nay, chương trình biểu diễn múa lân sư rồng, không gian cắm trại và phim ảnh ngoài trời.

Chương trình cũng sẽ gồm hơn 25 gian hàng ẩm thực với gần 50 món đại diện cho ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó sẽ là lễ hội diều với nhiều cánh diều khổng lồ; biểu diễn và tổ chức cho du khách trải nghiệm các hoạt động thể thao biển như Flyboard (thiết bị cho phép người sử dụng bay lên cao tới gần 10 m nhờ sức đẩy của nước), phao chuối, mô tô nước (Jetski). Dành cho thiếu nhi sẽ gồm các trò chơi vận động; vui cùng thú cưng; đua xe Kart; tô tượng, vẽ tranh...

Đặc biệt là 2 đêm âm nhạc 27 và 28/4 với tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng, Lam Trường, Phương Thanh, Sỹ Luân, Liên Thảo cùng một số ca sĩ, diễn viên, band nhạc, vũ đoàn… Bà Thu Hiền kỳ vọng, mỗi đêm sẽ chào đón khoảng 10.000 người nhờ sự kết hợp của hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.