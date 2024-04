Lý do hàng nghìn người tìm đến Mũi Điện - Phú Yên

TPO - “Sau khi báo Tiền Phong tổ chức Lễ Thượng cờ tại Bãi Môn - Mũi Điện vào cuối tháng 3 vừa qua, có thêm nhiều người biết về Mũi Điện nên đã đến đây tham quan trong dịp lễ này” - bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên - cho biết.

Theo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên, sáng 29/4, có hàng nghìn du khách đến di tích quốc gia Mũi Điện ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đón bình minh.

“So với các năm trước, năm nay du khách đến Mũi Điện đón bình minh tăng đột biến. Sau khi báo Tiền Phong tổ chức Lễ Thượng cờ tại Bãi Môn - Mũi Điện vào cuối tháng 3 vừa qua, có thêm nhiều người biết về Mũi Điện nên đã đến đây tham quan trong dịp lễ này”, bà Thái cho hay.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, các khách sạn, resort và đơn vị lữ hành tại Phú Yên đã tổ chức nhiều chương trình vui chơi cho du khách. Các đơn vị lữ hành trong tỉnh cũng xây dựng chương trình tour hấp dẫn, giúp du khách có nhiều trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, danh thắng Phú Yên.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên cho biết, dự báo tổng lượt khách du lịch đến địa phương dịp lễ 30/4-1/5 ước đạt 54.300 lượt khách, tăng 27,5% so với cùng kỳ, trong đó có 800 khách quốc tế (tăng 40,4% so với cùng kỳ).

Tổng lượt khách lưu trú đặt phòng khoảng 32.000 lượt khách, tăng 15,5% so với cùng kỳ, trong đó có 600 khách quốc tế (tăng 33,3% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 19 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ).

Mũi Điện còn có tên gọi là Mũi Đại Lãnh, Mũi Kê Gà và Cap Varella. Năm 1836, vua Minh Mạng đã cho thể hiện hình tượng núi Đại Lãnh vào tuyên đỉnh - một trong 9 chiếc đỉnh đồng đặt tại Thế Miếu trong đại nội kinh thành Huế.

Năm 1890, người Pháp đã cho xây dựng ngọn hải đăng tại Mũi Đại Lãnh với mục đích định hướng cho tàu thuyền hoạt động trên biển và vào vịnh Vũng Rô. Đến năm 2008, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã công nhận Bãi Môn - Mũi Điện là di tích danh thắng cấp quốc gia.