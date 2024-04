Quảng Nam tìm cách thu hút 7,6 triệu khách du lịch

TPO - Tại buổi họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch năm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, loạt chương trình kích cầu hướng tới mục tiêu đạt 7,6 triệu lượt khách đến Quảng Nam.

Chiều 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 "Quảng Nam - Miền xanh Di sản”. Hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Quảng Nam - cho biết, chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 với 2 giai đoạn. Theo ông Hồng, chương trình kích cầu được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách. Sản phẩm là các gói combo được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển... như giảm giá (20-50%) hay giờ vàng giảm sâu (giảm đến 80%)...

Năm 2023, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022 (bằng 97% so với năm 2019); trong đó: khách quốc tế đạt hơn 3,8 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 3,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch năm 2023 đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, mục tiêu năm 2024 Quảng Nam đón 7,6 triệu lượt khách. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia hưởng ứng chương trình kích cầu thu hút khách du lịch.

"Đặc biệt phải chú ý nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, thu hút du khách. Cùng với đó chặt chẽ trong việc kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn và có nhiều sản phẩm kích cầu hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm cho du khách” - ông Bửu nói.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho rằng, Quảng Nam kích cầu du lịch với 2 phần rõ ràng, đưa ra hình ảnh Quảng Nam hấp dẫn về sản phẩm du lịch qua các mùa. Những thông điệp mời gọi được thực hiện với đối tượng khách khác nhau, cùng với đó là ký kết, cam kết giữa chính quyền với doanh nghiệp qua đó gia tăng ưu đãi, đưa ra gói sản phẩm kích cầu, gợi ra cho du khách, công ty du lịch lữ hành xây dựng và tham gia vào sản phẩm.

Sau ký kết doanh nghiệp và địa phương cần triển khai hành động ngay và các gói kích cầu, ưu đãi sẽ là động lực để ngành du lịch phục hồi trở lại. Đặc biệt, kích cầu phải quan tâm hơn đến khách du lịch, coi trải nghiệm của du khách là trung tâm.

“Phương châm quan trọng là gia tăng được giá trị trong mỗi chương trình kích cầu, chứ không phải chỉ là giảm giá. Trong đó đa dạng sản phẩm, thêm sản phẩm mới, tăng trải nghiệm, giá cả cạnh tranh,... nhờ ưu đãi, tinh chỉnh, nhờ kết nối để tạo ra hiệu ứng tổng thể kéo khách đến địa phương. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, xúc tiến du lịch. Chính quyền địa phương phải huy động doanh nghiệp tham gia vào xúc tiến du lịch..”, ông Siêu nói.