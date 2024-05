Phân công người điều hành Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi giám đốc bị khởi tố

TPO - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân công ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động của sở trong thời gian ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ chức vụ theo quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố quyết định số 1118/QĐ-UBND về việc phân công công chức lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động của Sở Y tế.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ phân công ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động của sở trong thời gian ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế bị tạm đình chỉ chức vụ theo quy định.

Thời gian ông Thái giao phụ trách lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ ngày 3/5 đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Thái sinh ngày 13/10/1965. Hiện nay, ông Thái đang là Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Thái được phân công phụ trách lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (60 tuổi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” vào ngày 2/5.

Bị can Phạm Minh An bị khởi tố do liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.

Liên quan đến gói thầu số 25, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Mạnh Hải (47 tuổi) - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Đỗ Hữu Hải (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Tạ Quang Trường (56 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex); khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Tuấn Anh (40 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tạ Thiên Ân) và ông Lê Hữu Lễ (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex) để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.