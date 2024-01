Bản tin 8H: Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cao Bằng

TPO - Đồng chí Chu Đức Quang, Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 24/1, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Chu Đức Quang, Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều động đồng chí Hoàng Diệu Quang, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Bổ nhiệm đồng chí Vũ Trường Sơn, Trường phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 24/1, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ trao Huân chương Mặt Trời mọc Đại thập tự hạng nhất của chính phủ Nhật Bản tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nhấn mạnh trong suốt quá trình công tác, từ khi làm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đóng góp to lớn trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và hoàn thành chương trình đào tạo; thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 135 người, với kinh phí hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng từ nguồn đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tỉnh Thanh Hóa chưa phân bổ chi tiết trong dự toán ngân sách năm 2024. Các đơn vị được thụ hưởng, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Trường đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Cao đẳng Y tế, Sở Y tế, Thị ủy Bỉm Sơn và Huyện ủy Như Xuân.

Tối 24/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Định cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở tỉnh Bình Định.Trước đó, khoảng 2h30 sáng 23/1, tại quốc lộ 1 đoạn thuộc thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, ông Trần Văn Lập (40 tuổi, trú xã Cát Tài) đang đi bộ bị xe tông tử vong. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định phương tiện gây tai nạn là xe tải BKS 79H-012.93 do Nguyễn Ngọc Sơn (29 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển. Sơn khai sau khi tông chết người đã kéo nạn nhân vào lề đường rồi bỏ trốn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất trong đêm 24 ngày 25/1 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 3-6 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ 8-10 độ C, Bắc Trung Bộ 9-11 độ C, Trung Trung Bộ phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Hà Nội không mưa, nhiệt độ ở ngưỡng rét hại, thấp nhất 9-11 độ C. Đêm 25 ngày 26/1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ dao động 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 9-12 độ C, Nghệ An, Hà Tĩnh 11-13 độ C, Trung Trung Bộ phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng 29/1, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, trong ngày 24/1, đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân ngộ độc khí CO (Cacbon Monoxide). Trong đó, có người đàn ông 61 tuổi, ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cùng vợ tự đốt than hoa sưởi ấm trong nhà, được người nhà phát hiện trong tình trạng gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân. Hai ông bà sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu, được thở máy, hồi sức tích cực. Sau đó, Bệnh viện tiếp nhận trường hợp thứ 3 là bệnh nhi 12 tuổi, ở TP Lạng Sơn, vào viện trong tình trạng lơ mơ, tím môi. Trước đó, mẹ bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho bé tắm, khoảng 40 phút sau gọi không thấy bé trả lời và phát hiện bé nằm bất tỉnh. Hiện tại cả 3 bệnh nhân sức khỏe ổn định, qua cơn nguy kịch.