Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở công an 5 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 20-25/5), công an tỉnh Nghệ An, Kon Tum, Tây Ninh, Hậu Giang và công an TP Đà Nẵng đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác cán bộ, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ký quyết định luân chuyển, điều động đối với 9 đồng chí là lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Trong đó, Thượng tá Phạm Thành Long - Trưởng Công an huyện Diễn Châu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Vinh; Thượng tá Vi Văn Giang - Trưởng Công an thị xã Cửa Lò được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Diễn Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, kỳ vọng và tin tưởng các cán bộ ở vị trí công tác mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, đi đầu; tiếp tục cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể cấp ủy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều 23/5 năm 2024, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum, tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh:

Điều động Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Điều động Thượng tá Duy Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bổ nhiệm Trung tá Lê Minh Tuyên, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Cũng theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum, ngày 21/5, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy khối An ninh. Cụ thể:

Điều động Thượng tá Lê Trọng Cường, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Điều động Thượng tá Lương Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Điều động Thượng tá Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Sa Thầy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Huỳnh Nguyễn Công Toàn, Đội trưởng Đội An ninh, Công an thành phố Kon Tum đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng An ninh đối ngoại.

Ngày 21/5, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc CATP Đà Nẵng về công tác cán bộ.

Theo báo Công an Đà Nẵng, tại buổi lễ đã công bố quyết định của Giám đốc CATP Đà Nẵng việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Võ Duy Huân - Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với 4 đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh. Cụ thể:

Điều động Thượng tá Nguyễn Thanh Tòng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Long Mỹ;

Điều động Thượng tá Trần Văn Phước, Phó Trưởng Công an thành phố Vị Thanh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Vị Thủy;

Điều động Thượng tá Lê Văn Phích, Phó Trưởng Công an thị xã Long Mỹ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thành phố Vị Thanh;

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Cương Phó Trưởng Công an huyện Vị Thủy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự.

Ngày 21/5, Công an Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Chính phủ, tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng 3 Phó Trưởng Công an huyện, thị xã gồm:

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Châu Thành, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành;

Trung tá Nguyễn Văn Dựng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã Trảng Bàng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Trảng Bàng;

Trung tá Huỳnh Thông, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Dương Minh Châu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu.

Trước đó vào chiều 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Theo báo Tây Ninh,, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Văn Thừa giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Chiều cùng ngày, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Trung tá Ngô Thị Trà Giang- Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh; bổ nhiệm lại Thượng tá Nguyễn Văn Liền- Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an Tây Ninh.